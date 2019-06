Un gustoso menu completo per pranzo e per cena con le mandorle. Ricette ottime e dal sapore un poco etnico che conquisteranno al primo assaggio.

State cercando delle idee su cosa cucinare oggi sia per pranzo che per cena? Ecco per voi un menu completo con ricette a base di mandorle che conquisteranno il palato al primo assaggio. Primi piatti, secondi e contorni semplici e veloci da realizzare che vedono come protagonista la mandorla, capace di donare un gusto molto particolare a qualsiasi ingredienti la si sposi.

La mandorla è uno dei frutti secchi più diffusi e amati al mondo e sono un cibo gustoso e molto salutare. Contengono infatti molte vitamine, prima fra tutte la E, poi quelle del gruppo A e del gruppo B. Ricche di sali minerali come il magnesio, il calcio, il ferro e il potassio sono un alleato della nostra salute e dovrebbero essere consumate ogni giorno, nei pasti e come snack. Sono utili nel contrastare le patologie a carico dell’apparato cardiocircolatorio, combattono i radicali liberi e aiutano la motilità intestinale.

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con le mandorle

