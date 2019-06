Un trucco anti caldo perfetto per le giornate più calde senza l’utilizzo del fondotinta. Un makeup semplice e leggero di grande effetto.

Il caldo è finalmente arrivato e come ogni anno si fanno i conti con makeup ed alte temperature. Il trucco in estate dovrà subire dei cambiamenti rispetto a quello della stagione invernale, soprattutto perchè mal si tollera la presenza sulla pelle di prodotti dalla texture molto corposa come per esempio il fondotinta. Ecco per voi un video tutorial che vi spiegherà alla perfezione come eseguire un makeup leggero e naturale anti caldo, senza l’utilizzo di fondotinta ma in grado di mascherare tutte le imperfezioni in egual modo.

L’obiettivo del makeup estivo infatti è quello di mimetizzare imperfezioni come occhiaie, piccoli brufoletti o cicatrici, enfatizzare il colorito abbronzato e far respirare la pelle. La makeup artist, concentra la sua attenzione su alcuni punti, come le sopracciglia e le occhiaie, ma ciascuna lo farà sui piccoli difetti personali da nascondere.

Come realizzare un trucco anti caldo senza fondotinta

Per realizzare il trucco anti caldo, avrete bisogno di:

correttore compatto

correttore liquido

matita per sopracciglia

cipria compatta

terra compatta

mascara

blush

illuminante

rossetto

Il trucco mirerà a mimetizzare le occhiaie, a definire le sopracciglia e a regalare al viso un incarnato sano, leggermente abbronzato e luminoso. Un velo di blush, un tocco di mascara ed un rossetto nude, completeranno il makeup, regalando un aspetto curato e fresco. Non vi resta che seguire il video tutorial!

