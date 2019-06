Eliana Michelazzo, durante la notte, ha diffuso dei file audio tra lei e la Perricciolo.

Prosegue senza sosta lo scoop dell’anno che vede coinvolte Pamela Prati e le sue ex manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Questa notte la Michelazzo che ormai da tempo ha deciso di raccontare i suoi ultimi dieci anni di vita sul web, ha diffuso diverse note audio tra lei e Pamela Perricciolo e tutto per dimostrare la sua estraneità ai fatti e la posizione da vittima che avrebbe rivestito in questo lungo periodo nel quale oltre ad essere convinta dell’esistenza di Simone Coppi, avrebbe creduto anche a quella di Mark Caltagirone, il finto marito della Prati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Eliana Michelazzo avrebbe scoperto la verità su Coppi dopo soli sei mesi

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda Eliana Michelazzo e i personaggi che ruotato attorno al Prati Gate CLICCA QUI!

I file audio tra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo

È stata una lunga notte quella trascorsa da Eliana Michelazzo. Una notte trascorsa nel viale dei ricordi dal quale, tra le altre cose, sono emersi diversi file audio che lei e Pamela Perricciolo si sono scambiate negli ultimi mesi.

Tra i tanti sono emersi quelli in cui parlavano di Mark Caltagirone e di come l’uomo fosse arrabbiato con lei per aver avuto l’idea di invitarlo a partecipare a Live – Non è la d’Urso e, ovviamente, quelli scambiati con la Perricciolo sia prima che durante il boom mediatico che le ha coinvolte e che tutti ormai conoscono.

Nei file audio, infatti, si è sentita la Perricciolo parlare prima di Sebastian (il finto figlio di Mark e Pamela) e di come avrebbe dovuto farlo incontrare con Pamela Prati e, successivamente, di quanto accaduto e di come non avesse colpe.

File ai quali la Michelazzo ha poi aggiunto dei video in cui sempre la Perricciolo parlava delle gocce che aveva preso, del fatto che non aveva colpe, etc… Un video che ha mostrato a tutti e al quale Eliana ha risposto con un file audio tra le lacrime ed in cui le rinfacciava gli anni persi nel credere a cose non vere e nei quali ha subito pressioni psicologiche di ogni tipo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Eliana Michelazzo dice addio al marito immaginario

Tutte storie che Eliana ha commentato in chat, ricordando i dieci anni di vita condivisi con quella che considerava una sorella e l’amicizia che almeno teoricamente ci sarebbe stata tra le due.

Come sempre, resta da capire dove sia la verità e dove inizino le bugie e, soprattutto, se tutti questi file sono stati creati ad hoc o siano davvero il frutto di una cospirazione anche ai danni di Eliana e che ad oggi non è ancora stata spiegata e motivata. Una storia ancora tutta da scrivere, insomma e dove le domande continuano ad essere più numerose delle risposte.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GUARDA ANCHE:

Eliana Michelazzo, nuovo sfogo notturno: “Sei pure ladra!”

Eliana Michelazzo: sfogo notturno contro la Perricciolo

Silvia Toffanin smentisce le affermazioni di Eliana Michelazzo