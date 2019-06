Eliana Michelazzo secondo alcune fonti avrebbe scoperto che Simone Coppi non esisteva già dopo sei mesi e non dopo 10 anni.

Proseguono i colpi di scena riguardanti le protagoniste che ruotano attorno alla storia del finto matrimonio (mai avvenuto) tra Pamela Prati e l’inesistente Mark Caltagirone. Matrimonio definito dell’anno per via del clamore suscitato e per le storie che portato alla luce, una tra tutte il finto fidanzamento che Eliana Michelazzo, ex manager della Prati, avrebbe avuto con un certo Simone Coppi, magistrato noto e per questo costretto a stare in incognito.

Un fidanzamento che secondo alcune fonti che di recente avrebbero parlato a Fanpage, nella mente della Michelazzo ci sarebbe stato davvero ma per soli sei mesi e non i dieci anni dei quali lei continua a parlare.

Eliana Michelazzo, fidanzamento di 10 anni o di soli sei mesi?

La storia che riguarda Eliana Michelazzo e Simone Coppi è sicuramente nebulosa, specie a fronte di recenti dichiarazioni rilasciate a Fanpage che ha reso noto che la proprietaria della Aicos avrebbe confessato a Eva Henger e a Massimiliano Caroletti di aver sempre saputo dell’inesistenza di Simone Coppi e che nel lontano 2009 lo avrebbe creduto reale per soli sei mesi.

Una storia che spiegherebbe la sua naturalezza ne raccontare del periodo in cui credeva nella sua esistenza a che se vera porrebbe ancora una volta i riflettori su un castello di bugie sempre più grande.

Al momento Eliana non ha ancora replicato a queste affermazioni e sui social continua a parlare del raggiro subito. Proprio ieri ha mostrato dei fiori inviateli da Simone nel giorno di San Valentino, commentando il tutto con molta amarezza e sostenendo che chi le ha fatto questo meriterebbe il carcere. Dove sta quindi la verità?

Ormai è davvero difficile scoprirlo e forse l’unica soluzione sarebbe mettere le tre protagoniste della storia faccia a faccia per scoprire chi si contraddice per prima.

E chissà che la cosa non avvenga presto. Nell’attesa bisognerà accontentarsi delle varie dichiarazioni che Pamela Perricciolo, Pamela Prati e, ovviamente, Eliana Michelazzo continuano a lasciare a siti, giornali e programmi tv, dandosi la colpa a vicenda e portando alla luce dettagli sempre più nuovo ed inquietanti.

