Elena Michelazzo, questa notte, ha detto addio a Simone Coppi, il suo marito mai esistito.

Ieri sera, a Live Non è la d’Urso, Eliana Michelazzo ha partecipato da casa alla trasmissione, intervenendo prima dell’arrivo di Pamela Perricciolo. Durante il suo intervento l’ex manager di Pamela Prati ha avuto modo di vedere Stephan Weiler, il modello svizzero che per anni ha creduto essere Simone Coppi, ovvero l’uomo mai incontrato ma con il quale ha avuto una relazione per ben dieci anni. Una storia inverosimile che la Michelazzo ha dichiarato più volte di aver scoperto solo nelle ultime settimane, ovvero dopo lo scandalo nato attorno al finto matrimonio di Pamela Prati.

Eliana Michelazzo: il suo addio a Simone Coppi

Ieri sera Eliana si è mostrata visibilmente emozionata ed imbarazzata nel vedere l’uomo che per anni ha osservato sempre e solo attraverso delle foto. Il suo presunto marito, infatti, non è mai esistito e si pensa che dietro il suo profilo ci fosse quello di Pamela Perricciolo, intervenuta ieri sera con una lunga intervista.

Per Eliana, quindi, a conti fatti, la storia d’amore si è svolta al contrario, terminando là dove normalmente si inizia, ovvero con il primo scambio di battute.

Un epilogo a suo modo triste e sconcertante che la stessa Michelazzo ha deciso di commentare sul suo account Instagram:

“Ti ho aspettato… ti ho amato… ti ho voluto profondamente e aspettavo di realizzare il mio sogno… un sogno ormai andato in pezzi… piano piano sto realizzando che era tutta una montatura… un mood per tenermi lì ferma… non realizzavo perché per me esistevi solo tu… ero gelosa come lo eri tu… ti sentivo passare con una moto e ricordavo un sorriso di un ragazzo simile a te che mi ha incantata da lontano. Dopo la puntata ho pianto disperatamente perché la gente ci ride sopra ma io credevo veramente e credevo a tutto ciò che mi scrivevi, era legge per me. Ormai non sarò più la signora Coppi, così mi sentivo… non serviva neanche festeggiare il matrimonio perché per me bastava un pezzo di carta… che da giudice sapevo che avevi il potere di tenermi legata a te… (ovviamente ero sposata al Vaticano) quindi altre dicerie dette a me per rendermi felice. Invece ora solo tanta tristezza. Addio Simone Coppi”

Parole amare che la Michelazzo ha postato dopo la lunga puntata di Live non è la d’Urso e le tante rivelazioni, sempre più assurde, che sono emerse sia su Mark Caltagirone che sull’identità di Simone Coppi e di quella che sarebbe la sua famiglia immaginaria e per la quale, in alcuni casi, pare siano stati persino ingaggiati degli attori, proprio come accaduto per il piccolo Sebastian, presunto figlio adottivo di Pamela Prati ed il cui ruolo è stato invece affidato ad un bambino romano, convinto di star recitando per una fiction.

La storia, come ieri sera si è potuto capire, è ancora ricca di punti interrogativi e di cose da scoprire che ormai si alternano tra fatti di cronaca, con tanto di denunce e momenti di puro gossip.

Come sempre, sarà il tempo a portare alla luce la verità su tante cose. Intanto per Eliana, al di là di quanto sia vero o falso e di chi ci sia dietro questa grande truffa, da oggi inizia una vita senza l’ombra di Simone Coppi.

