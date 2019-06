Bere succo d’ananas ogni mattina per un anno apporta questi 10 benefici alla la salute!

Per vedere gli effetti sul corpo di una routine alimentare, ci vuole tempo e perseveranza così molto spesso non arriviamo a fare la conta dei benefici a lungo termine perchè tendiamo a stancarci e ad abbandonare rapidamente i rituali della “salute”.

Ecco gli incredibili benefici di una semplice bevanda: succo d’ananas. Scopri i suoi 10 vantaggi integrandolo nelle tue abitudini alimentari quotidiane, è tutto quello che devi sapere per non scoraggiarti.

Ananas, un frutto tropicale popolare

Frutta deliziosamente dolce, l’ananas è ricco di sostanze nutritive e vitamine. Originaria dei Caraibi e del Sud America, l’ananas ha molti benefici per la salute. È ricco di fibre, vitamine A, B e C, minerali (rame, manganese, calcio, fosforo) e bromelina. Questo enzima facilita l’assimilazione delle proteine.

Le sue proprietà

Questo frutto ha anche proprietà anti-infiammatorie che possono combattere efficacemente contro la febbre da fieno, per esempio. Integrato in una routine alimentare quotidiana, l’ananas rafforzerà le difese dell’organismo per combattere meglio le malattie e / o prevenirne la comparsa. Per un’efficienza ottimale per la tua salute, dovresti assumerla quotidianamente per un periodo di 12 mesi.

Come procedere?

Niente di più semplice, basta preparare una bevanda a base di ananas fresco mescolato con un pò d’acqua (puoi aiutarti con uno spremiagrumi) e consumarla a stomaco vuoto per ottenere i massimi benefici.

Ananas, perchè è benefico per la salute?

Alla fine degli anni ’50, il Dr. Ralph Heinicke divenne famoso per il suo lavoro sul Noni Juice presso l’Hawaiian Pineapple Research Institute. Scoprì che i gambi di questo frutto contenevano una grande quantità di bromelina (o di bromelina). È un enzima proteolitico che accelera il metabolismo delle proteine ​​frammentandole in piccoli pezzi che distruggono ulteriormente le proteine ​​dannose per la salute.

Ecco tutti i benefici del consumo regolare di ananas:

1. Un effetto positivo sulla perdita di peso

Il processo di digestione dell’ananas è molto lento rispetto ad altri frutti ricchi di fibre. Consumato regolarmente, aiuta a promuovere la sazietà ed evitare la comparsa delle voglie. Contiene anche vitamina B1 (tiamina), che converte i carboidrati in energia e stimola il metabolismo.

2. Un’azione anti-infiammatoria

L’ananas contiene bromelina, un enzima che facilita l’assimilazione delle proteine. Questo enzima ha incredibili virtù terapeutiche perché aiuta l’organismo a proteggersi meglio dalle possibili infezioni batteriche. Ad esempio, ha proprietà anti-infiammatorie, antiossidanti, cicatrizzanti, analgesiche o anti-cancro.

3. Elimina i parassiti intestinali

Tra le virtù della bromelina, ci sono proprietà antiparassitarie. Infatti, questo enzima ha un’azione efficace contro i parassitosi (piccoli vermi bianchi presenti nell’intestino, responsabili del prurito anale). Inoltre, uno studio scientifico ha dimostrato che la bromelina è efficace quanto il pyrantel, un farmaco vermifugo usato per uccidere i vermi. Altri studi hanno dimostrato che mangiare l’ananas per tre giorni consecutivi aiuta ad eliminare la tenia dal corpo.

4. Svolge una funzione di regolazione della tiroide

Ricco di iodio, magnesio, calcio e fosforo, l’ananas aiuta ad alleviare i sintomi associati alla tiroidite, a ridurre i disturbi legati alle malattie autoimmuni e a regolare il sistema nervoso.

5. Possiede virtù digestive riconosciute

La bromelina, a differenza di altri enzimi, non si rompe quando entra nel sistema digestivo, conservando tutti i suoi benefici quando si diffonde nel corpo. Inoltre, questo enzima stimola la digestione dei grassi (abbattendo le proteine ​​più rapidamente). In effetti, una cattiva digestione delle proteine ​​può causare alcuni problemi di salute. Questi includono allergie o putrefazione digestiva con conseguente auto-intossicazione.

6. Svolge un ruolo nel mantenimento dell’equilibrio degli elettroliti

L’ananas contiene potassio, un elemento chimico che aiuta a rafforzare le difese del corpo mentre equilibra gli elettroliti (sali minerali che svolgono un ruolo nella regolazione e prevenzione dei crampi muscolari e di altre lesioni).

7. Aiuta l’eliminazione di metalli pesanti e tossine

L’azione combinata di enzimi, antiossidanti e fibre nel frutto facilita l’eliminazione di tossine e metalli pesanti dal corpo.

8. Ha un ruolo anticancro

Ricco di antiossidanti, ananas combattimenti efficacemente i radicali liberi responsa dell’invecchiamento cellulare. Questa ricerca ha dimostrato le proprietà chemioprotettive della bromelina negli esperimenti condotti su alcuni tipi di tumore del colon-retto. Gli scienziati hanno concluso che questo e enzima è un’ottima alternativa di prevenzione della chemioterapia per il cancro del colon-retto.

9. Migliora la vista

L’ ananas promuove la salute degli occhi di grazie al contenuto di beta-carotene, un antiossidante che svolge un ruolo fondamentale nel preservare le cellule visive grazie al contenuto di vitamina A. Secondo uno studio pubblicato su Archives of Ophthalmology, assumere ogni giorno una porzione di ananas AIUTA a ridurre la degenerazione senile maculare (AMD). Questo aiuta a minimizzare il rischio di perdita della vista negli anziani.

10. Un’azione sbiancante sui denti e un rafforzamento delle gengive

La ricerca Che this ha dimostrato che l’ananas è uno smacchiatore naturale che aiuta a ridurre efficacemente la placca.

