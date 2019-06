Cosa cucino oggi? Un menu completo per pranzo e cena con i pistacchi. Ricette gustose, originali e raffinate da preparare in poco tempo.

Un menu per pranzo e per cena che vede come protagonisti i pistacchi, un frutto secco capace di donare ai piatti un gusto unico, corposo e raffinato. Ottimi nei primi piatti, si sposano bene anche con i secondi, soprattutto il pesce. Ecco per voi delle ricette davvero gustose per il pranzo e per la cena che conquisteranno tutti al primo assaggio!

I pistacchi sono un cibo salutare, se consumato con parsimonia. Ricchi di grassi buoni, sono alleati del nostro benessere, soprattutto quello degli occhi e del sistema cardiovascolare. Non sono altrettanto alleati della nostra linea, visto che molto molto calorici, 100 grammi di pistacchi infatti contengono circa 600 calorie. Nei pistacchi sono presenti antiossidanti importanti come la luteina, il beta-carotene e i tocoferoli e anche minerali quali fosforo, calcio, potassio e ferro e vitamine del gruppo B1 e B6.

L’assunzione di pistacchi, in piccole quantità, aiuta a mantenere il colesterolo sotto controllo ed in cucina si prestano a diverse preparazioni dalle salse ai secondi piatti.

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con i pistacchi

