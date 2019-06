Laura Pausini si è schierata contro le pubblicità sulle diete che da tempo usano la sua immagine senza permesso.

Ieri, attraverso i suoi social, Laura Pausini ha deciso di dire la sua su alcune pubblicità che trattano di diete usando la sua immagine per dimostrare l’effettivo dimagrimento.

Si tratta di una pubblicità ingannevole che nulla ha a che vedere con Laura e che lei stessa ha più volte cercato di fermare senza però riuscirci del tutto. Per questo motivo, la cantante ha deciso di puntare sui social dicendo la sua con tanto di foto e di spiegazioni su quanto sta avvenendo e sul perché sia sbagliato.

Laura Pausini dice la sua contro la pubblicità sulle diete

Più che mai contrariata, Laura Pausini ha deciso di diffondere tramite social il suo messaggio in modo da mettere in guardia i suoi fan sulle pubblicità ingannevoli che girano ultimamente e che pubblicizzano l’uso di prodotti a suo nome, puntando ovviamente ad attirare più persone grazie alla sua immagine pubblica e all’effettivo dimagrimento che Laura ha però ottenuto in modo del tutto diverso e soprattutto sano. Da qui il suo sfogo:

“Ciao ragazzi, come molti di voi da mesi mi segnalano, sul web e sui social network continuano a circolare molti annunci pubblicitari ingannevoli, che sfruttano indebitamente e senza la mia autorizzazione la mia immagine per promuovere diete dimagranti.

Molti di voi mi scrivono e mi chiedono se questo è vero. Voglio sappiate che:

È tutto falso. Non ho mai autorizzato nessuno di questi utilizzi pubblicitari e i miei legali si stanno quotidianamente adoperando per farli rimuovere dal web e per denunciare i soggetti responsabili. Non è semplice ma andremo a scovarli uno per uno. Come tantissime di noi, anch’io ho fatto delle diete e oggi so una cosa sola: non consiglierei mai a nessuna donna di iniziare una dieta, qualunque sia, senza il necessario controllo medico. Non fidatevi mai di chi tenta di arricchirsi sulle vostre debolezze.

Questa è solo una delle tante che circolano sul web. Su alcune addirittura mi virgolettano frasi che non ho mai letto. State attenti. Non Credete.

Un bacio, Laura”

La Pausini ha quindi postato alcune immagini di queste pubblicità, allegando anche un articolo di Repubblica dove si parla appunto del caso fake e della dieta che nulla ha a che vedere con la cantante. Si tratta di un genere di pubblicità che gira da un po’ e che spesso ha coinvolto diversi personaggi pubblici inconsapevoli di essere sponsor di prodotti di ogni tipo.

Forse ora che la cosa è stata denunciata pubblicamente, qualcosa cambierà. Nell’attesa, come anche Laura Pausini ha sottolineato, anche noi di chedonna.it invitiamo tutti a prestare attenzione a certe pubblicità e a non iniziare mai un percorso delicato come quello di una dieta senza il giusto sostegno medico alle spalle.

