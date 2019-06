Laura Pausini piange e crolla sul palco: “Dopo così tanti anni…”,

Laura Pausini, piange sul palco di Rai Uno in prima serata guardando Pippo Baudo.

Laura Pausini, il nostro orgoglio italiano in tutto il Mondo, si è commossa in diretta durante l‘omaggio al grande presentatore siciliano Pippo Baudo.

La cantante romagnola in lacrime dunque in occasione del 83esimo compleanno del conduttore. Compleanno celebrato con una bella festa su Raiuno con tanti amici con la trasmissione Buon Compleanno Pippo.

Una festa con presenti tanti vip che hanno voluto fare gli auguri al Pippo Nazionale. Tra questi non poteva mancare Laura Pausini che ha cominciato la propria carriera con Baudo. L’esordio della cantante insieme a Pippo ricordato tra le lacrime e tantissima emozione: “Che roba, dopo così tanti anni”. Tra un aneddoto e l’altro la Pausini ha svelato anche il consiglio che ricevette da Baudo le diede durante il suo esordio : “Mi hai detto che dovevo pensare a perché avevo scelto quella canzone e non dovevo pensare alle telecamere. E infatti, a Sanremo ho fatto così“. Pippo Baudo, orgoglioso, ha risposto a riguardo: “E infatti a Sanremo hai cantato tranquillamente, hai entusiasmato i professori d’orchestra, per la prima volta si sono alzati per applaudirti. Così è nata una stella mondiale”.

L’emozione per Laura Pausini ha conquistato i social network

L’emozione trasmessa da Laura Pausini ha conquistato i principali canali dei social network: su Twitter tantissimi i commenti entusiastici nei confronti della 45enne. “L’umiltà di Laura Pausini è indescrivibile, nonostante la sua fama mondiale si emoziona ancora ripensando alle origini, questo è essere Artista”, questo uno dei tanti commenti.

