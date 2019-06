Ecco l’astuzia 100% naturale che ti farà avere capelli perfettamente lisci senza dover ricorrere all’uso della piastra.

Alcune donne cercano costantemente di ottenere risultati migliori quando si tratta di lisciare i capelli perché li preferiscono lunghi, dritti e lucenti. Per raggiungere questo obiettivo senza bruciare i capelli, abbiamo preparato per te questo efficace trattamento lisciante adatto a tutti i tipi di capelli, anche quelli più difficili da domare!

I prodotti utilizzati per lisciare i capelli possono dare risultati soddisfacenti, ma le sostanze chimiche che contengono danneggiano i capelli e li indeboliscono, il che favorisce la comparsa di un effetto crespo, punte secche, ecc. Per godere di una levigatura di lunga durata che ti consentirà di nutrire e idratare i tuoi capelli, scopri questo trucco semplice ed efficace.

La ricetta fatta in casa per lisciare perfettamente i capelli

Ingredienti:

1 tazza di latte di cocco

Il succo di un limone (o 4 cucchiai)

2 cucchiai di olio d’oliva

3 cucchiai di farina di mais

Indicazioni:

In una ciotola versare il succo di limone e aggiungere gradualmente la farina di mais, mescolando delicatamente gli ingredienti per evitare la formazione di grumi. Quindi mescolare l’olio d’oliva e il latte di cocco in una casseruola, prima di aggiungere la miscela di succo di limone e farina di mais. Lasciate sobbollire tutto a fuoco basso, mescolando continuamente, fino a ottenere una consistenza densa e cremosa.

Applicare la crema sui capelli e quindi coprire con una cuffia da doccia, prima di avvolgere la testa con un asciugamano caldo. Lasciare agire per 1 o 2 ore, quindi lavare i capelli con il solito shampoo e terminare con l’applicazione del balsamo. Ripeti l’applicazione 2 o 3 volte a settimana.

Benefici degli ingredienti:

Latte di cocco:

Ricco di minerali e vitamine, il latte di cocco è molto nutriente per i capelli. Idrata e purifica il cuoio capelluto e aiuta a fortificare i capelli, districare i capelli e renderli più folti e lucenti. Il latte di cocco è anche noto per il suo effetto levigante che scioglie i nodi in modo naturale.

Succo di limone:

Con la vitamina C e gli antiossidanti che contiene, il succo di limone aiuta a trattare problemi come la forfora e il grasso in eccesso. È anche noto per la sua capacità di proteggere i capelli dagli effetti dannosi del calcare, chiudere le loro squame e renderle più lucenti.

Olio d’oliva:

Ricco di nutrienti e antiossidanti, l’olio d’oliva aiuta a migliorare la circolazione del sangue nel cuoio capelluto. Aiuta ad accelerare la crescita dei capelli e renderli più forti e più spessi. Inoltre, il suo efficace effetto idratante aiuta a ridurre l’effetto crespo e a rilassare i capelli.

Farina di mais:

Grazie al suo alto contenuto di amido, la farina di mais può aiutare i capelli a diventare più leggeri, dandogli un aspetto più spesso e voluminoso. Aiuta anche ad assorbire l’eccesso di sebo nelle radici, rendendolo un alleato per i capelli grassi.

