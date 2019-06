Fabrizio Frizzi nonostante sia deceduto a marzo del 2018 continua sempre a far parlare di lui.

Fabrizio Frizzi, che per parecchie puntate su Rai Uno ha guidato L’Eredità ha lasciato un vuoto grandissimo, sopratutto nel cuore di chi lo amava tanto come suo fratello Fabio che per la prima volta dal suo improvviso decesso si è lasciato andare in una lunga intervista a “La Verità”.

I due, come la maggior parte dei fratelli, erano molto legati oltre che da un forte bene sopratutto da una grande stima reciproca e dalla passione della musica. Fabio ha raccontato che amava moltissimo presentarsi dietro le quinte di Rai Scuola, a via Teulada, per cercare di prendere spunto dal suo mito e fratello Fabrizio.

Il più grande desiderio di Fabrizio Frizzi

Fabio, tra le lacrime , ha ammesso di sentire ancora costante la presenza del fratello morto per una brutta malattia.

In riferimento alla sua professione, Fabio ha fatto sapere che l’ex Marito di Rita Dalla Chiesa e marito al momento della sua morte di Carlotta Mantovan, aveva una grande desiderio, cooè quello di presentare il Festival di Sanremo: “Sarebbe stato il migliore perché conosceva la musica italiana ed era amico di molti cantanti. L’avrebbe meritato. Ha seguito molto la musica negli anni settanta nella radio private, avendo iniziato a Radio Antenna Musica. “

