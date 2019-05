Silvia Toffanin ha smentito le ultime affermazioni di Eliana Michelazzo rilasciate a Live Non è la D’Urso

La storia che si è andata a creare intorno a Pamela Pati e Eliana Michelazzo ogni giorno diventa sempre più grande. Giusto qualche ore da l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto dire la sua sul patto di riservatezza firmato nei mesi scorsi con Pamela Prati e Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela.

Infatti durante la diretta di Live Non è la D’Urso ha affermato: “Tengo a precisare che l’accordo di riservatezza, firmato con Pamela Prati e Pamela Perricciolo, è nato ed stato proposto da me per tutelare l’agenzia, che avendo un contratto di esclusiva con Verissimo, non poteva mostrare foto, rilasciare interviste o semplicemente parlare in altre trasmissioni del matrimonio. Solo ed esclusivamente per questo è stato sottoscritto un patto di riservatezza tra noi! Per nessun’altra ragione”.

L’accordo serviva a tutelare la sua agenzia, la Aicos Management, per via dell’esclusiva pattuita con la trasmissione di Canale 5. Della redazione di questo documento ne aveva parlato già Pamela Perricciolo: “Io, Pamela Prati ed Eliana Michelazzo il primo aprile abbiamo firmato un accordo che ci vincola a non divulgare nulla di quello che ciascuna di noi sa della vita privata delle altre, perché avremmo firmato se non avessimo avuto tutte interesse a farlo?”.

Silvia Toffanin smentisce le dichiarazioni di Eliana Michelazzo

Quanto dichiarato da Eliana Michelazzo, tuttavia non rispettava il vero. Infatti, Silvia Toffanin, tramite la pagina ufficiale del suo programma Verissimo, ha smentito l’ex manager: “Ci troviamo a dover smentire una volta di più le affermazioni della signora Eliana Michelazzo apparse sui social in merito all’esclusiva di Verissimo. Come già ribadito più volte in trasmissione l’esclusiva riguardava solo e solamente le immagini del matrimonio, non altro.”

Non è la prima volta che la Toffanin smentisce la Michelazzo infatti già qualche tempo fa aveva rivelato che non esisteva nessun alcun vincolo che impediva al signor Mark Caltagirone di mostrarsi ovunque voglia con immagini o video presenti, passati e futuri

