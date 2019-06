Nuovo sfogo notturno da parte di Eliana Michelazzo che, ancora una volta, si è scagliata contro la sua ex collega e “sorella” Pamela Perricciolo.

Continuano gli sfoghi di Eliana Michelazzo che dopo aver confessato a Live Non è la d’Urso di essere stata fidanzata per 10 anni con un uomo inesistente, ha iniziato a raccontare parti della sua vita sul web.

L’ex manager di Pamela Prati sta così attraversando un periodo di metabolizzazione, nel quale si trova a dover accettare l’inesistenza di un uomo che afferma di aver amato davvero e la realtà su quella che considerava una sorella e che a suo dire si è invece presa gioco di lei per anni, spingendola a credere in qualcosa che non c’era, plagiandola e portandola alla triste vicenda che ormai tutti conosciamo.

Certo, non tutti credono alla Michelazzo e ad oggi è ancora difficile riuscire a comprendere dove stia la verità tra le testimonianze ben diverse che lei, la Perricciolo e Pamela Prati fanno continuamente. Resta di fatto, però, che tra le tre lei è quella che si è lasciata coinvolgere maggiormente, che ha ammesso per prima l’inganno e che da allora non ha più lasciato correre nulla, postando immagini, foto e ricordi dei suoi 10 anni vissuti praticamente nella menzogna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Silvia Toffanin smentisce le affermazioni di Eliana Michelazzo

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda Eliana Michelazzo, Pamala Perricciolo ed il Prati gate CLICCA QUI!

Eliana Michelazzo, lo sfogo notturno contro Donna Pamela

Come spesso accade ultimamente, anche questa notte, Eliana ha lasciato dei pensieri sul web, rivolto come quasi spesso accade alla sua ex “sorella” Pamela Perricciolo.

Perchè forse, alla luce dei fatti, è stato più facile accettare la non esistenza del suo uomo Simone Coppi piuttosto che le tante bugie raccontate dalla persona con la quale ha di fatto condiviso dieci anni. Anni in cui è stata in realtà al centro di una grande menzogna per la quale non ci sono ancora spiegazioni plausibili.

Così, come lei stessa ha ammesso, Eliana si trova spesso a convivere con emozioni contrastanti, dove la rabbia ha quasi sempre il sopravvento, portandola a rivolgersi proprio alla Perricciolo che, negli ultimi tempi, si è unita al coro dando anche lei una sua versione dei fatti.

Versione che evidentemente non incontra le idee di Eliana che questa notte ha deciso di rispondere così:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Eliana Michelazzo si sfoga sui social mostrando l’anello di fidanzamento – foto

“Oltre che parli… sei pure ladra… e sai quanto ho pianto per Simone… i regali te li potevi risparmiare… ho passato 10 Natali sola senza la mia famiglia, vera. Ah, si, ora dici che i profili li hai aperti all’università!!! Vergogna, ti sei presa gioco di me… Per fortuna che la legge fa le sue indagini… fatti un esame di coscienza. Ah dimenticavo, hai minacciato tante volte di morire con le gocce, mettendomi terrore. Dicendo che non uscivi più da casa… pensi che ti avrei scritto muori? Non pensi che ti avrei aiutata messaggiando tranquilla? La scena del messaggio va ridere… a breve la pubblico.”

Parole seguite dai soliti hashtag e da una foto con uno dei regali ricevuti probabilmente da Simone Coppi che, come è stato rivelato in seguito, altri non era che la Perricciolo.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GUARDA ANCHE:

Eliana Michelazzo: sfogo notturno contro la Perricciolo

Eliana Michelazzo, incredibile rivelazione: “sono malata mentalmente”

Eliana Michelazzo, news: l’attacco al famoso giornalista