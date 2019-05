Eliana Michelazzo: sfogo notturno contro la Perricciolo

Eliana Michelazzo, durante la notte, ha scritto un messaggio rivolto alla sua ex “sorella” Pamela Perricciolo.

Sono giorni intensi quelli che sta vivendo Eliana Michelazzo che, dal momento della confessione avvenuta a Live Non è la d’Urso, ha iniziato a raccontare vari episodi della sua vita, commentandoli a volte con rabbia, altre con rammarico.

Anche questa notte la ex manager di Pamela Prati ha deciso di dire la sua, probabilmente per sfogarsi oppure, come pensano altri, per continuare a tenere in piedi il castello di bugie che appare ormai sempre più fragile.

Dopo aver postato delle foto di una radiografia (ovviamente finta) dell’inesistente Igor Coppi che lei credeva morto per un tumore al cervello, la Michelazzo ha scritto tra le storie di Instagram un messaggio di sfogo rivolto ancora una volta alla Perricciolo.

Eliana Michelazzo e il messaggio scritto in piena notte per Pamela Perricciolo

È ancora difficile da capire dove finiscano le bugie e dove inizia la verità. Nel grande caos mediatico che sta circondando la storia del finto matrimonio di Pamela Prati, Eliana Michelazzo è indubbiamente quella che al momento si è esposta maggiormente, ammettendo di avere dei problemi e di essere stata al centro di un raggiro durato 10 anni, gli stessi che avrebbe sprecato per inseguire il sogno di un amore non vero, quello con Simone Coppi. Dopo le lacrime dalla d’Urso di Mercoledì sera, questa notte Eliana è tornata a sfogarsi con un messaggio rivolto alla sua ex amica, e da lei definita sorella, Pamela Perricciolo.

“Fino alla fine ho sempre sperato che non eri tu dietro a quelle chat! Ho cercato anche di tutelarti dicendo che ti aiutavo… perché vedevo che avevi paura. Si… stupida anche davanti all’evidena delle tue bugie continue. O per paura che ti uccidevi e tenevo i sensi di colpa una vita… Anni dopo anni mi sono fidata ciecamente e mi tenevi sotto controllo… con la scusa che c’eri tu.

Quanto ti dicevo sto male voglio star con Simone tu mi dicevi stai tranquilla, arriva presto… Lui è un fratello, ti ama follemente. Sei discutevo? Discutevo con te e viceversa. E con tutta la famiglia… eri la regina e io ero la serva… questo dolore me lo porterà sempre. Addio.”

Parole dure e a tratti confuse che riassumono brevemente quando già raccontato dalla Michelazzo nella scorsa puntata di Live Non è la d’Urso, dove tra le altre cose ha parlato del rapporto con la Perricciolo e del ruolo che la sua ex amica e sorella aveva nella sua storia con Simone Coppi dietro al quale si nascondeva proprio lei.

