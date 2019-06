Incredibile ma vero: queste 7 attitudini che credevi essere cattive abitudini possono effettivamente migliorare la tua salute.

Non c’è bisogno di sentirsi in colpa la prossima volta che salti la solita sessione di fitness perchè non hai proprio voglia di andare in palestra. Saresti sorpreso di sapere che alcune delle cose che credevi essere“cattive abitudini” apportano invece benefici alla salute?. Scopri quali sono.

Le “cattive abitudini” che sono buone per la salute

Cattiva abitudine n. 1: bere caffè

La caffeina è il componente principale del caffè, questa sostanza stimola l’energia. Gli studi hanno dimostrato che il consumo regolare di caffè riduce il rischio di malattie cardiache, morbo di Parkinson, cancro e diabete di tipo 2. Secondo il nutrizionista Dr. Shelley Mc Guire, professore presso l‘Università di Washington, la maggior parte delle malattie croniche sono causate da infiammazione e il caffè ha un alto contenuto di anti-infiammatori e antiossidanti (più di ogni altro cibo). Per beneficiare di tutti i benefici del consumo di caffè, è necessario consumarlo ragionevolmente, circa 1-2 tazze al giorno preferendo il caffè filtrato.

Cattiva abitudine # 2: mangiare cioccolato

Negli ultimi anni, il numero di pubblicazioni e ricerche che elencano i benefici per la salute del cioccolato è in costante aumento. Il cioccolato fondente (con almeno il 60% di cacao) aiuta a prevenire il cancro e ridurre la pressione sanguigna (presenza di flavanoli). Inoltre, i veri amanti del cioccolato sono molto meno esposti alle voglie (zuccheri e carboidrati) per tutto il giorno.

Nel 2012, uno studio dell’Università dell’Ohio ha scoperto che le persone con diabete avevano perso tanto peso quanto le persone che seguivano una dieta normale (senza restrizioni specifiche).

Conclusione dello studio: per perdere peso, basta prestare attenzione ai segnali di fame inviati dal nostro corpo e soddisfare la nostra fame al momento giusto, optando per scelte nutrienti adeguate e coerenti.

Cattiva abitudine # 3: rimandare la sessione sportiva giornaliera

Vuoi rinunciare al tuo allenamento quotidiano ma provi un senso di colpa che non ha fine! Ricorda che il tuo corpo ha bisogno di riposare e recuperare, quindi non è consigliabile fare sport ogni giorno.

Un consiglio: stai attento ai segnali di stanchezza inviati dal tuo corpo. Se ti senti esausto, non forzarti ad andare in palestra: concediti un giorno libero.

Cattiva abitudine n. 4: evitare cibi etichettati come “leggeri” o “a basso contenuto di grassi”

Il rifiuto sistematico di alimenti ricchi di grassi (buoni) può essere dannoso per la salute. Infatti, il grasso è essenziale per l’assorbimento di alcune vitamine e per la produzione di ormoni.

Secondo la Harvard School of Public Health, i grassi insaturi, gli olii vegetali e le noci riducono l’infiammazione, regolano la pressione sanguigna e migliorano i livelli di colesterolo nel sangue. Inoltre, molti studi hanno dimostrato che gli acidi grassi insaturi in olio d’oliva, pesce grasso e avocado aiutano a ridurre i sintomi depressivi e la perdita di memoria. Se vuoi approfondire l’argomento: grassi, non tutti sono nocivi: scopri quali mangiare.

Cattiva abitudine # 5: insultare, imprecare



A volte un piccolo sfogo può essere efficace per stimolare il corpo e la mente! Alcune persone sono in uno stato di perenne irritazione, causato dalla costante preoccupazione di prendere le decisioni migliori. Un team di scienziati della Carnegie Mellon University ha scoperto che la rabbia, al contrario della paura e dell’ansia, può indurre il cervello a rilasciare meno cortisolo, un potente ormone dello stress legato a problemi di salute come obesità, perdita di densità ossea e malattie cardiache.

La teoria proposta dai ricercatori: la rabbia rilascia adrenalina, un neurotrasmettitore che aumenta la resistenza del corpo allo stress e allevia il dolore. Stai attento a non abusarne!

Cattiva abitudine n. 6: gli snack

A volte, alcuni snack possono ridurre l’appetito e aiutare a mangiare di meno. Ad esempio, uno spuntino leggero preso a metà pomeriggio ti incoraggerà a mangiare meno a cena.

Goditi snack ricchi di fibre o proteine ​​come mele, uova sode, mandorle.

Cattiva abitudine # 7: fare i sonnellini

Non aver paura di essere chiamato pigro facendo un pisolino! Concediti questo piacere a lungo considerato colpevole. Il napping migliora la memoria, regola l’umore, riduce lo stress e aumenta la vigilanza. Un pisolino che dura solo 10 minuti (20 minuti al massimo) offre molti benefici per la salute.

