Alcuni sviluppano senza rendersene conto delle cattive abitudini di coppia che fanno male all’amore e all’intimità: scopriamo insieme di cosa si tratta.

In alcuni casi, la coppia non vive una vera e propria crisi ma entrambi i partner si accorgono che c’è qualcosa che non va e che li fa sentire a disagio. Spesso, senza neanche rendercene conto, tendiamo a sviluppare nel tempo alcune cattive abitudini che incidono negativamente sulla coppia, sulla sua armonia e sull’intimità tra innamorati.

Una routine di questo tipo è assolutamente negativa e, a lungo andare, spegne la passione e abbassa irrimediabilmente l’entusiasmo: bisogna rendersi conto prima possibile di queste cattive abitudini di coppia, perchè quando ormai saranno troppo radicate potrebbe essere ancora più difficile eliminarle del tutto dalla nostra vita.

Come eliminare e prevenire le cattive abitudini di coppia

1) I nomignoli

Apparentemente teneri e indifesi, in realtà i nomignoli tipici delle coppie di vecchia data come “trottolino” o “ciccina” rappresentano un pericolo incombente per l’intimità della coppia: se volete mantenere in salute la vostra vita erotica, evitateli senza pensarci due volte.

2) Non litigare mai

Alcune coppie sono convinte che andare sempre d’accordo sia sintomo di una vita a due sana e senza problemi. In realtà, litigare fa molto bene alla coppia se sappiamo come farlo in maniera costruttiva: le coppie felici non temono il confronto e sanno come trasformare le discussioni in occasioni di crescita.

3) Stare sempre insieme

Siete talmente affiatati da condividere qualsiasi momento, uscita ed esperienza con il partner? Non è detto che sia un bene per la coppia, anzi! Stare sempre appiccicati fa parte delle cattive abitudini di coppia che bisognerebbe evitare: trascorrere un po’ di tempo separati, incontrare gli amici indipendentemente dall’altro o coltivare le proprie passioni non può che far bene al singolo ma anche alla coppia, a patto che poi ci sia la condivisione delle esperienze.

4) L’ossessione per i figli

Avere un bambino è sicuramente una gioia immensa, ma se continuate a parlare sempre di vostro figlio con chiunque e in qualsiasi momento o occasione rischiate di iniziare a sentirvi “soltanto” genitori e di dimenticare che siete anche una coppia di innamorati, compagni, complici, amici e amanti.

5) Continue effusioni

Se non riuscite a staccarvi l’uno dall’altra neanche quando siete in pubblico correte un duplice rischio: gli altri potrebbero iniziare a trovarvi noiosi e a sentirsi a disagio in vostra presenza, inoltre rischiate di dimostrare una forte insicurezza in altri aspetti della vostra vita a due come il dialogo e la condivisione emotiva. Infine, un dettaglio da non trascurare: rimandare il contatto fisico è un modo per giocare con il desiderio, e aumentare la voglia di stare insieme quando sarete finalmente soli…

