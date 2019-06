Eyeliner bianco, il segreto per ingrandire l’occhio

L’eyeliner, da sempre alleato numero uno del makeup, nella sua versione bianca diventa essenziale per ingrandire lo sguardo e renderlo luminoso. Ideale per truccare gli occhi piccoli.

Lo abbiamo visto sfoggiare da Francesca De André al Grande Fratello ed è una delle ultime tendenze in fatto di trucco occhi, l’eyeliner bianco svetta primo in classifica nei ‘must have’ del makeup per l’estate 2019. Una linea bianca ben definita anche appena sopra la classica linea di eyeliner nero, rende l’occhio più grande e lo sguardo magnetico.

Applicare una linea sottile o più importante di eyeliner bianco rappresenta il nuovo trend del trucco per l’estate, ecco come applicarlo e che prodotti utilizzare.

Eyeliner bianco, come applicarlo per ingrandire l’occhio

L’eyeliner bianco è un prodotto che si trova nei corner di makeup da molti anni ma da sempre resta un ‘sottovalutato’. Le ultime tendenze del trucco invece lo vedono tornare al primo posto come strumento essenziale per rendere lo sguardo luminoso e aperto, perfetto soprattutto per chi ha occhi piccoli. Gli occhi piccoli infatti non possono essere truccati in modo scuro e con tratti troppo decisi, soprattutto con la matita nera nella waterline poiché apparirebbero ancor più piccolini. Applicare una linea di eyeliner bianco li renderà invece meravigliosamente luminosi e grandi.

Per ingrandire l’occhio dunque sarà utile disegnare con molta precisione una linea bianca sulla rima palpebrale superiore e anche nella rima palepebrale interna inferiore. Nulla vieta di utilizzare una linea di eyeliner nero per definire e allungare lo sguardo. Si potrà scegliere un eyeliner liquido, una matita bianca per occhi ben temperata o un ombretto in gel o in crema da applicare con un pennellino. L’effetto finale sarà davvero molto raffinato e lo sguardo apparirà irresistibile.

