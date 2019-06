Ecco i cibi da evitare prima di andare a letto, potrebbero causare sonno irrequieto o adirittura impedirti di dormire.

Ci sono cibi che non andrebbero mai assunti prima di andare a letto perchè interferiscono con il sonno che ha la funzione di far riposare il nostro corpo e consentirgli di ricaricare le energie. Avrai sicuramente sentito dire che sarebbe meglio evitare bevande o cibi eccitanti che contengono caffeina, ma sapevi che tra i 9 alimenti da evitare la sera c’è anche la carne bianca del tacchino? Scopri perchè.

9 cibi che non dovresti assolutamente mangiare a cena



1- Cibi fritti

È meglio evitare di mangiare cibi fritti prima di coricarsi. “Il grasso che questi alimenti contengono si digerisce più lentamente rispetto a proteine ​​e carboidrati. Potrebbero essere in fase di assimilazione quando metti la testa sul cuscino “, avverte il consulente del comportamento del sonno e creatore del metodo Sleep Easily, Richard Shane.

“La meccanica della digestione incomincerebbe mentre il resto del tuo corpo invoca il sonno.” Mangiare a quest’ora tarda, e in particolare i cibi fritti, va contro il naturale processo di rallentamento raccomandato prima di andare a letto.

Se senti spesso la voglia di mangiare cibo spazzatura, allena il tuo cervello ad odiare il fast food.

2- I piatti speziati

Prima di andare a letto, evita di mangiare cibi piccanti. Esistono due buone ragioni per evitare il cibo piccante prima di andare a letto. “Può irritare lo stomaco e causare reflusso gastrico che disturba il sonno”, secondo Richard Shane “Inoltre, questi alimenti innescano il rilascio di istamina nel corpo”, afferma il neurologo W. Christopher Winter, presidente di Neurologia clinica e sonno Charlottesville autore di: Perchè il vostro sonno è rotto e Come risolvere. “Mentre gli antistaminici promuovono il sonno, l’istamina aumenta la vigilanza”.

3- Il tacchino

Mangiare il tacchino prima di coricarsi può disturbare il sonno. Sarebbe importante rivedere il mito secondo cui il triptofano, un amminoacido, provoca la sonnolenza tipica del dopo pasto del Ringraziamento. In effetti, il tacchino avrebbe piuttosto un effetto stimolante. Ricco di proteine, attiva la produzione di dopamina – il neurotrasmettitore della motivazione – che invece ti fornisce energia.

Vuoi la tua dose di proteine ​​in tarda serata, senza mangiare pollame o bistecca? “Mangia il salmone o altri cibi che hanno un alto livello di melatonina, che è l’ormone del sonno”, afferma il dott. Winter.

4- Alcool

Meglio evitare l’alcol prima di coricarsi. Non è solo il cibo prima di coricarsi che può essere problematico. Anche l’alcol ha le sue restrizioni. “Bere un bicchiere o due di vino rosso a tarda notte può aiutarti a rilassarti, ma può anche portare a un sonno meno riposante. Infatti, quando chiudi gli occhi, il tuo fegato si sforza di eliminare l’alcol dal tuo sistema. C’è un forte legame tra il fegato e il cuore: il ritmo del cuore accellera, il che può causare il risveglio “, ha affermato Richard Shane. Potresti inoltre avere difficoltà a riaddormentarti a causa del battito cardiaco accelerato.

Per combattere l'insonnia, sostituisci il vino con questi 5 consigli per un sonno ristoratore.

5- Il cioccolato

Mangiare cioccolato prima di andare a letto può tenerti sveglio. Se eviti il ​​caffè la sera, sappi che non è l’unica fonte di caffeina. Ci sarebbero circa 23 mg in 29 g (3 quadrati) di cioccolato, un quarto di quello contenuto in una tazza di caffè. È meglio mettere da parte il cioccolato prima di coricarsi.

6- Acqua

L'acqua potabile è raccomandata sempre ma sarebbe meglio ridurre il consumo durante la serata per evitare ripetute visite in bagno durante la notte. "Bevi molta acqua durante il giorno e anche a cena per mantenerti idratato. Ma non dissetarti prima di andare a letto ", consiglia Shane.

7- caffè

Bere caffè prima di coricarsi può disturbare il sonno.“La regola generale è di smettere di prendere il caffè all’inizio del pomeriggio per non alterare il sonno”, spiega Richard Shane. “Se vuoi gustare un caffè alla fine della giornata, optare per un decaffeinato o un caffè cortado. “

8- Gelato al caffè

"Questo gelato purtroppo contiene caffè vero e quindi caffeina. Alcuni marchi contengono persino pezzi di chicchi di caffè ", afferma il dott. Winter. Se vuoi mangiare il gelato di sera, scegline uno senza caffeina.

9- Bevande energetiche

È meglio evitare bevande energetiche prima di coricarsi. Snack e bevande isotoniche contengono spesso caffeina per migliorare le prestazioni atletiche. Evitali alla fine della giornata e assicurati, controllando l’etichetta, che la tua bevanda energetica non la contenga. “Fai attenzione a non consumare la sera solo i drink per il post-allenamento, non quelli per i pre-allenamento che sono pieni di caffeina e stimolanti”, avverte il dott. Winter.

