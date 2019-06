Trucco semipermanente labbra, tutto quello che devi sapere prima di sottoporti al trattamento e dopo.

Sei sempre più convinta di voler fare il trucco semipermanente alle labbra? Ecco, la prima cosa che dovrai fare è rimandare il trattamento al prossimo autunno, poiché come per ogni tatuaggio l’esposizione al sole non è consigliata, e poi scoprire se davvero sia il trattamento giusto per te conoscendone tutti i dettagli.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Sopracciglia tatuate: microblanding, costi, durata e le tecniche da provare

Conoscere ogni minimo dettaglio di un trattamento al quale vogliamo sottoporci, soprattutto se di tipo estetico, ci permetterà di fare una scelta più consapevole e serena.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Trucco semipermanente labbra, tutto quello che devi sapere prima di sottoporti al trattamento

Avere labbra perfette è un sogno che ogni donna coltiva, soprattutto se si hanno fine, con contorni poco definiti ed asimmetriche. Per tutte coloro escludono a priori l’intervento del chirurgo estetico, il trucco semipermanente sembra l’opzione più fruibile per avere un trucco labbra sempre perfetto ed avere un effetto volume abbastanza naturale, sottolineo abbastanza, poiché il risultato del microblanding alle labbra non sempre si presenta come quello desiderato, questo perché si tratta di un tatuaggio a cui la pelle risponde in modo diverso da soggetto a soggetto.

Se si è decisi e sicuri di voler fare il trucco semipermanente alle labbra, ecco alcune cose che devi sapere assolutamente:

Girare diversi professionisti prima di decidere in quale centro sottoporsi al trattamento è essenziale.

Un professionista serio prima di procedere propone sempre un colloquio con il cliente per comprendere al meglio le sue esigenze e conoscere il tipo di pelle sul quale sta per operare.

Non scegliere il professionista secondo la fascia di prezzo. Il prezzo del trattamento varia da un minimo di 350 euro ad un massimo di 600 euro. Prezzi al di sotto della media potrebbero non assicurare un trattamento di qualità.

Il trattamento potrà provocare dolore e in quel caso si potrà richiedere l’applicazione di un balsamo lievemente anestetizzante.

Il trattamento è sempre semipermanente e di media ha una durata di un anno. Successivamente ci si dovrà sottoporre a dei ritocchi.

Cosa non fare prima del trattamento

Prima di sottoporsi al trattamento di trucco semipermanente labbra è assolutamente sconsigliato:

bere alcolici

prendere il sole o sottoporsi a lampade solari

prendere farmaci anticoagulanti

Cosa fare dopo il trattamento

Dopo il trattamento, per avere un’idea del risultato finale si dovrà attendere la cicatrizzazione della pelle, e una volta cadute le crosticine si potrà osservare il risultato finale. Prima di allora il colore potrà apparire molto più scuro di quello prescelto, poi si dovranno seguire scrupolosamente delle indicazioni:

applicare una crema molto idratante per minimo una settimana

non fumare e non sottoporsi al fumo passivo

non bere alcolici

non mangiare cibi piccanti

non prendere il sole

non assumere sostanze stupefacenti

non esporsi al caldo

non grattare la zona

non detergere la zona con prodotti aggressivi

non applicare cosmetici

evitare di venire a contatto con il cloro delle piscine

Per qualsiasi problema si dovesse presentare, il ritocco potrà essere fatto soltanto dopo 30 giorni dal primo trattamento e non prima. E infine è importantissimo ricordare che ci si deve rivolgere a centri altamente specializzati dove operano seri professionisti.

(Fonte: truccosemipermanente.org)

->>>GUARDA ANCHE:

Effetto ciglia finte? Ecco come ottenerlo con un mascara-VIDEO-

Sopracciglia tatuate, la tecnica del micro pelo in 3D in una stupefacente gallery

Makeup: trucco anti caldo senza fondotinta-VIDEO-

Makeup: burro struccante fai da te-VIDEO-

Armocromia, analisi del colore per scoprire quali ti valorizzano di più

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI