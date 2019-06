Le acque termali spray sono un prodotto ‘must have’ per l’estate, consigliate addirittura dai dermatologi per tonificare ed idratare la pelle del viso e del corpo.

L’acqua termale è da sempre un elisir di bellezza e salute per la pelle del viso e del corpo. I soggiorni nella stazioni termali infatti, vengono consigliati a chi soffre di dermatiti e malattie della pelle, soprattutto quelli in acque sulfuree. In commercio esistono delle acque termali spray che rappresentano un prodotto davvero importante per il trattamento della nostra pelle e la loro pratica confezione permette di portarle con noi e di tenerle pronte tra i prodotti di bellezza.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pelle: tonico alla camomilla e miele fai da te-VIDEO-

La cosmesi negli ultimi anni si è avvalsa delle acque termali in modo portentoso, creando delle linee di prodotti ottimi per la salute e la bellezza della pelle di grandi e piccini. Ma scopriamo insieme come utilizzare l’acqua termale spray ogni giorno.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Come utilizzare le acque termali spray

Le acque termali spray si possono facilmente trovare in farmacia, in profumeria e anche nei supermercati più forniti. Il loro costo varia da un minimo di 5 euro ad un massimo di 20 euro e può essere utilizzata in diversi modi per il benessere e la bellezza della pelle.

Come tonico

Dopo lo step della detersione, l’acqua termale potrà essere vaporizzata su viso e collo creando un effetto tonificante delicato e molto efficace.

Come lenitivo

Se la pelle è stata sottoposta a stress o è colpita da qualche forma di eritema o dermatite, vaporizzare l’acqua termale sulla pelle porterà molto sollievo.

Come idratante

Portare con se un’acqua termale spray e vaporizzarla più volte al giorno sul viso, contribuirà ad una idratazione intensa e duratura.

Come rinfrescante

Nelle giornate più calde o dove si è costretti a stare in ambienti con aria piuttosto secca, l’acqua termale spray rappresenta un prodotto ineguagliabile per ripristinale idratazione e rinfrescare viso e corpo.

Come fissatore per il trucco

L’acqua termale spray se vaporizzata sul viso dopo il trucco lo fisserà e lo farà durare più a lungo.

->>>GUARDA ANCHE:

Latte di riso: scopri l’elisir di bellezza

5 gesti da evitare per sembrare più giovane più a lungo

Ginnastica facciale antirughe: 5 esercizi per combattere i segni del tempo

Siero viso antiage all’acido ialuronico fai da te-VIDEO-

La tua pelle è più bella con le mele

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI