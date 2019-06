Un tonico rinfrescante e lenitivo per la pelle che si può preparare in casa con pochi e semplici ingredienti.

Il tonico, un prodotto essenziale per la bellezza della pelle del viso ma troppe volte sottovalutato e dimenticato in fondo all’armadietto del bagno. Lo step ‘tonificazione’ nella beauty routine di ogni donna invece, dovrebbe essere obbligatorio, per rendere la pelle luminosa, turgida e far penetrare meglio tutti i trattamenti successivi.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Piedi morbidi e vellutati con la maschera scrub-VIDEO-

Oggi vi proponiamo un tonico illuminante e lenitivo alla camomilla e miele che potrete preparare in casa con pochi e semplici ingredienti, alcuni dei quali ormai si trovano facilmente anche on line. Il tonico dovrà essere picchiettato su viso e collo sia al mattino che alla sera dopo aver deterso la pelle e prima dell’applicazione del trattamento da giorno e da notte. Per un effetto ancor più tonificante potrà essere tenuto in frigorifero in un contenitore spray e vaporizzato sulla pelle.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Come creare il tonico alla camomilla e miele

Per creare il tonico camomilla e miele, avrete bisogno di:

91,4 gr. di acqua di camomilla

4 gr. di glicerina vegetale

1 gr. di miele in polvere o liquido

0,6 gr. di cosgard (conservante)

3 gocce di olio essenziale di lavanda

Preparare questo tonico sarà davvero semplice, basterà miscelare tutti gli ingredienti in una ciotolina di vetro e una volta travasato nel contenitore, si potrà conservare per tre mesi a temperatura ambiente. Se non si inserisce il conservante, il tonico si potrà conservare il frigorifero per massimo tre giorni.

Applicare il tonico con un discetto di cotone su viso e collo mattina e sera oppure vaporizzarlo sulla pelle. Ottimo anche durante il giorno per rinfrescare il viso durante le ore più calde. Non vi resta che guardare il video tutorial!

->>> GUARDA ANCHE:

Latte di riso: scopri l’elisir di bellezza

5 gesti da evitare per sembrare più giovane più a lungo

Ginnastica facciale antirughe: 5 esercizi per combattere i segni del tempo

Siero viso antiage all’acido ialuronico fai da te-VIDEO-

La tua pelle è più bella con le mele

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI