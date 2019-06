Un menu completo per pranzo e per cena con piatti davvero gustosi aromatizzati alla menta. Ricette semplici e sfiziose che conquisteranno al primo assaggio.

Avete voglia di ricette particolari, dal gusto unico e che conquistino il palato dei vostri amici e famigliari? Affidatevi alla menta che saprà accostarsi in modo meraviglioso sia nei primi piatti che nei secondi e anche nei contorni.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cosa cucino oggi? Il menu completo con le carote-VIDEO-

Il consiglio del giorno

La menta è una pianta aromatica dalle proprietà antisettiche, rinfrescanti, digestive e addirittura antiemetiche. In cucina viene spesso utilizzata per dare ai piatti un tocco aromatico perfetto in una pasta o anche con carne, pesce e verdure. Ottimi poi il tea alla menta, l’acqua aromatizzata alla menta e le insalate che assumono un sapore davvero unico. La menta inoltre accompagna in modo succulento le macedonie di frutta ed i cocktail sia alcolici che analcolici.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con la menta

Non perdere le ricette per la cena con la menta! Clicca sulla pagina successiva.