Romina Power è stata ricoverata per un intervento. A darne la notizia è stata lei stessa.

Ieri sera uno strano post ha messo in allarme i fan di Romina Power. La cantante, infatti, tramite il suo account Instagram ha postato una foto diversa dal solito e nella quale era più che evidente la sua presenza in ospedale.

Sebbene siano state date ben poche informazioni, dalla foto e dalla didascalia che l’accompagna si intuisce che la cantante sia stata ricoverata per un intervento che, a quanto pare, è andato bene. Quello che ancora resta un mistero è il perché del ricovero e se si è trattato di un intervento di routine e previsto da tempo o di un’emergenza che ha colto tutti di sorpresa. Una risposta difficile da dare visto che fino a pochi giorni fa Romina era stata vista in giro e nulla lasciava presagire un imminente ricovero.

Romina Power ringrazia i medici via social

È un messaggio piuttosto conciso quello con cui Romina Power ha fatto sapere di essere in ospedale. Con una foto in cui si vede la sua mano con il pollice in su, in un contesto chiaramente ospedaliero, le uniche parole sono infatti le seguenti:

“Tutto bene quel che finisce bene! Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti.”

Al momento non si sa ancora se si è trattato di un intervento di routine o se c’è stata un’emergenza e i fan hanno subito iniziato a fare domande, allegando ad esse gli auguri per una pronta guarigione. Anche la figlia Romina Carrisi ha scritto un messaggio nel quale oltre a palesare il suo amore per la madre ha scritto che solo per lei si sveglia alle sei del mattino per prendere un volo internazionale. Un messaggio che può lasciar pensare ad un emergenza ma che ovviamente non la conferma.

Quel che è certo è che adesso Romina sembra stare bene e qualunque sia stato il problema è ormai stato risolto, con somma gioia di tutti i suoi fan. In attesa di novità, anche noi di chedonna.it ci uniamo agli auguri più sentiti per una pronta guarigione.

