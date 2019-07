Torta cioccolato e albicocche: la ricetta facile e veloce

Torta al cioccolato e alle albicocche, un dolcetto soffice ed estivo da gustare ad ogni pasto, magari accompagnata da una pallina di gelato

La torta al cioccolato e albicocche è sicuramente un dolce molto morbido e gustoso, la dolcezza del cioccolato si sposa meravigliosamente con il gusto leggermente asprigno delle albicocche. Ottima da gustare in qualsiasi momento inoltre vi consigliamo di prepararla la sera, quando le temperature si abbassano, per averla pronta e freschissima per la colazione del giorno dopo.

Ingredienti

125 gr di burro

80 ml di latte

100 gr di zucchero

120 gr di cioccolato fondente

120 gr di farina

15 gr di cacao

2 uova

1 pizzico di sale

Mezza bustina di lievito

200/250 gr di albicocche

2 cucchiai di zucchero di canna (facoltativo)

Torta cioccolato e albicocche: preparazione

Come preparare la torta? Per prima cosa dovete montare le uova con lo zucchero fin quando non ottenete un composto cremoso e gonfio. Nel mentre spezzate a cubetti il cioccolato e mettetelo a scogliere al microonde insieme al burro, lasciate intiepidire e aggiungete il tutto al composto.

Successivamente mettete latte, sale e la farina setacciata con il lievito e il cacao amaro. Unite il tutto in modo da ottenere un composto omogeneo e privo di grumi. Ora imburrare e infarinate una teglia, versate il composto e adagiate delicatamente le albicocche sulla superficie, con la parte concava rivolta verso l’alto. Infornate la torta in forno preriscaldato a 180°C per 25 – 30 minuti. Se volete a fine cottura potete aggiungere dello zucchero filato.

