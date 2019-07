Tutte le proprietà benefiche e gli usi dei noccioli di ciliegia

Noccioli di ciliegia: ecco tutte le proprietà benefiche e gli utilizzi creativi. Non lo avreste mai immaginato

La ciliegia è un frutto tipico dei mesi di maggio e giugno, ricco di sali minerali e di acqua ma povero di calorie: grazie alle sostanze nutritive che la caratterizzano, la ciliegia è una vera e propria fonte di benessere tutta da scoprire ma non tutti sanno che anche i noccioli al suo interno hanno grandi proprietà benefiche. Tra le tante quella di assorbire sia il calore che il freddo e di rilasciare entrambi molto lentamente grazie alle piccole camere d’aria naturali al loro interno, infatti le nonne ne inserivano una manciata nei cuscini. Ma come creare un cuscino del genere?

Per poter utilizzare i noccioli è fondamentale prima di ogni cosa lavarli bene e eliminare ogni traccia di ciliegia che vi è rimasta attaccata. Una volta fatto ciò bisogna infornarli per circa 10 minuti a 100 gradi. Una volta essiccati riempite le federe del cuscino, possibilmente con la zip, ed ecco pronti i vostri sacchetti.

Noccioli di ciliegia: tutti gli usi

Non tutti sanno che grazie ai noccioli di ciliegia è possibile realizzare splendidi accessori come collane, bracciali e orecchini di legno, che potete realizzare semplicemente facendo un piccolo buchino al centro dell’osso della ciliegia, o posso essere usati a scopo alimentare. È possibile realizzare sia un aceto di noccioli di ciliegie sia una salsa di noccioli di ciliegie

Aceto di noccioli di ciliegie

Per preparare un ottimo aceto occorre come ingrediente base una deliziosa vinaigrette (salsa di origine francese a base di olio e aceto), 1/2 tazza di noccioli di ciliegia ed una 1 tazza di aceto di vino bianco di buona qualità. Per prepararlo occorre mettere in un barattolo di vetro a chiusura ermetica i noccioli e l’aceto poi lasciamo macerare il tutto per 2/3 giorni, mi raccomando lontano da luce o fonte di calore. Una volta fatto ciò rimuovete i noccioli e filtrare il composto.

Con i noccioli è possibile creare anche giochi per bambini come ad esempio un pesciolino cucito a mano e riempirlo con le ossa delle ciliegie che quando necessario puo essere usato anche come borsa per il ghiaccio.

