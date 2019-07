Valentina Vignali ammette che dopo essere uscita dal Grande Fratello si è trovata in difficoltà a causa dei troppo chili presi

Valentina Vignali, durante la sua esperienza al Grande Fratello, non si è curata molto del suo aspetto fisico ed ha inevitabilmente messo su qualche kg. Infatti dopo essere uscita dalla Casa ha ricevuto numerosi commenti negativi sulla sua forma fisica, alcuni talmente pesanti da rasentare il body shaming.

L’influencer ha svelato di aver preso circa 13 kg e di star seguendo una dieta e un serrato programma di allenamento: “Il mio grasso dopo due mesi di Grande Fratello si sta levando, la vostra stupidità invece come va? Commenti sugli haters finiti. Mi piace scherzare su questa cosa ma qualcuno ci sta veramente male. Quindi smettetela di giudicare una persona se è ingrassata o meno. Chiuso il discorso”.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Valentina Vignali: ecco com’è riuscita a buttare i chili presi al Grande Fratello

Valentina Vignali dopo essersi scagliata contro gli haters ha voluto spiegare a tutte le persone che la seguono come ha fatto a perdere i chili in eccesso, messi su mentre si trovava all’interno della Casa più piata d”Italia.

Durante una storia pubblicata su Instagram ha raccontato: “Uscita dal Grande Fratello mi sono trovata in difficoltà con tutti questi chili addosso che non ho mai avuto in tutta la mia vita. Ho iniziato questo programma di allenamento da tre settimane e sono felicissima. Sto avendo risultati pazzeschi e ho perso la metà dei chili che dovevo perdere. Ho ancora tanto da lavorare. Sono alta 1.83 e il mio peso forma è 68 kg. Prima di entrare al Grande Fratello ne avevo 2 o 3 in più. Nella casa ne ho presi 10. Quindi ero a più 13 circa.”

Leggi anche >>> Michele Bravi: per lui processo per omicidio stradale

Leggi anche >>> Disney contro gli haters de La Sirenetta – VIDEO

Leggi anche >>> Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez: in crisi la coppia dell’Isola dei Famosi

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI