Albicocche: la scelta perfetta per sgonfiarsi e velocizzare l’abbronzatura

Piccole e gustose le albicocche sono l’ideale per chi ha in piano di andare al mare e affrontare lunghe sessioni sotto il sole nella speranza poi di sfoggiare un’abbronzatura invidiabile.

Piene di vitamine, betacarotene e minerali le albicocche sono un vero e proprio toccasana. Ottime come colazione o spuntino per il loro potere saziante e dissetante, possono vantare benefici dimagranti nonché abbronzanti.

Dieta delle albicocche: di cosa si tratta

Come tutti i regimi alimentari che privilegiano un cibo soltanto anche la dieta delle albicocche non può essere seguita troppo a lungo per non privare il fisico dei nutrienti necessari al complessivo benessere.

Come detto, basta mangiare qualche albicocca durante la giornata per ottenere il giusto apporto di minerali e vitamine utili e sentirsi meglio oltre che a nutrire la pelle rendendola più bella e sana.

Secondo quanto affermato dagli esperti sono sufficienti 2 albicocche al dì per coprire il fabbisogno giornaliero di vitamina A. Tra le altre sostanze presenti si annoverano anche la B1, la B2, la B3, la B9 e la C. Per quanto riguarda i sali minerali, le albicocche sono ricche di potassio, fosforo, ferro, calcio, sodio e zinco. Alti sono altresì i livelli di betacarotene al suo interno, funzionali per avere una pelle bella dorata. Per finire questo frutto consente di ridurre il colesterolo LDL nel sangue, ovvero quello più pericoloso.

Un giornata tipo – A colazione si può partire con un frullato di albicocche o una tazza di tè accompagnata da una ciotolina di questo frutto arancione. A metà mattina, come spuntino, ok ad uno yogurt magro con due albicocche. A pranzo è preferibile restare leggeri con un’insalata mista e del riso bianco o ancora del petto di pollo. Per merenda può andare bene una macedonia a base di albicocche. E infine per cena, via libera a del pesce con verdure arrostite e 3 albicocche.

Seguendo questo semplice programma dietetico nell’arco di pochi giorni sarà possibile sgonfiarsi e subito apparire più magri. Inoltre grazie al contenuto di vitamine e beta-carotene sarà molto più facile abbronzarsi!

