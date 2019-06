Giulia Cavaglià ha lasciato Manuel Galiano dopo la storia del presunto tradimento. L’ex tronista di Uomini e Donne lo annuncia sui social: “sto male”.

Dopo Angela Nasti e Alessio Campoli che si sono detti addio dopo appena dieci giorni dalla scelta, si è rotta anche un’altra coppia di Uomini e Donne. A dirsi addio sono stati Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Ad annunciarlo è stata l’ex tronista di Uomini e Donne dopo la storia del presunto tradimento di Manuel.

Giulia Cavaglià lascia Manuel Galiano: “non ho riconosciuto la persona che ho scelto”

Sembrava l’inizio di una grande storia d’amore e, invece, tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano è tutto finito. Dopo aver rifettuto e messo insieme i vari pezzi del puzzle, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di chiudere una storia che non le ha dato ciò che si auspicava quando il suo percorso sul trono è finito. Giulia, così, ha annunciato su Instagram la sua decisone spiegando anche i motivi che l’hanno portata ad intraprendere tale strada.

“Ho deciso di comunicarvi delle cose in modo tale da fare chiarezza sulla situazione perché mi sembra doveroso farlo. Per quelli che mi dicono che non sembra che io ci stia male vorrei solo dire che non sono una persona che ama farsi compatire o fare pietà. Ognuno ha il proprio modo di esprimere le proprie emozioni e di vivere le sue cose e di certo non è che se uno non sta tanto bene non deve uscire o non deve stare con i propri amici. Anzi io vi invito, quando non state bene, a non chiudervi in casa. Detto questo io e Manuel non stiamo più insieme per tanti motivi, diciamo che io non l’ho vissuto per niente bene questo periodo. Nonostante ci abbia messo l’anima in questo percorso, le aspettative che avevo sul fuori si sono rivelate un grande flop e soprattutto la persona che ho scelto si è rivelata tutta un’altra persona rispetto a quella che avevo immaginato di trovarmi a fianco. Non voglio sputare fango sulle persone, non è nel mio stile, ma ci sto abbastanza male sopratutto perché non penso di aver capito più di tanto di questa persona”.

