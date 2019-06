Ricerche disperate, la calciatrice nel lago non si trova

Florijana Ismaili, atleta della nazionale svizzera di calcio e centrocampista dello Young Boys, è scomparsa da ieri, Sabato 30 giugno dal lago di Como

In queste ore e non solo il mondo del Calcio femminile è i in apprensione da quando la Ismaili si è tuffata nelle acque del Lago di Como da una barca e non è più tornata in superficie. La notizia con le generalità della calciatrice è stata data dal suo club di appartenenza: «La polizia continua le sue ricerche – spiega nel comunicato lo Young Boys -. Siamo molto preoccupati e non abbiamo perso la speranza che tutto andrà per il meglio. Siamo in stretto contatto con i familiari e chiediamo comprensione se non forniremo ulteriori informazioni al momento. Vi informeremo di nuovo non appena ne sapremo di più».

Nella giornata di sabato, si era diffusa la notizia della sparizione improvvisa di una turista svizzera, che aveva affittato un gommone nella zona di Musso e dopo un tuffo non era più riemersa. Nella giornata di domenica poi, sono state rese note le generalità, ed è emerso che si tratta della 24enne centrocampista e capitana dello Young Boys, nata a Walperswil, nel cantone di Berna, da genitori di etnia albanese.

