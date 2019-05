Nessuna crisi tra Matteo Salvini e Francesca Verdini: dopo i rumors delle scorse ore, il Ministro dell’Interno smentisce tutto su Instagram, video.

Matteo Salvini e Francesca Verdini si sono lasciati? Assolutamente no. Procede a gonfie vele la storia d’amore tra il Ministro dell’Interno e la sua nuova fidanzata con cui posa in un selfie pubblicato sui suoi profili Instagram per smentire i rumors delle ultime ore che parlavano di una rottura. “Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene!”, scrive Salvini.

Ai microfoni di “Un Giorno da Pecora”, in onda sulle frequenze di Rai Radio1, inoltre, ha dichiarato: “Se con Francesca Verdini ci siamo lasciati? No, e perché? Ne leggo tante sul mio conto, questa mi mancava… Siamo stati insieme ieri sera e staremo insieme stasera”.

