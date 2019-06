Estratto abbronzante: la ricetta naturale con carota, pesca e melone

Estratto abbronzante per ottenere una pelle da urlo, ecco la ricetta del tutto naturale con carota, pesca e melone

L’estate è arrivata e con essa anche la voglia di andare al mare o in piscina per allontanarci dal caldo torrido della città e per prendere un po’ di sole. Tuttavia per ottenere un’abbronzatura intensa, uniforme e dorata, bisogna prestare attenzione all’alimentazione quotidiana e bere tantissima acqua e sali minerali.

Per aiutarvi ad ottenere una pele bella e dorata abbiamo deciso di rivelarvi una soluzione naturale si tratta di un’estratto composto da tre alimenti ricchi di elementi ottimi anche per la vostra salute. Tre ingredienti che possiedono un alto contenuto di beta-carotene: carote, pesche e melone.

Il beta-carotene ha anche una potente azione provitaminica ed antiossidante ed è precursore della vitamina A, importante per la crescita, la riproduzione, il mantenimento dei tessuti e le funzioni immunitarie. Ma vediamo insieme la ricetta dettagliata per avere una bella abbronzatura durante l’estate.

Estratto abbronzante: come prepararlo?

Durante questo periodo estivo è importante consumare l’estratto abbronzante per sfruttare al meglio tutte le proprietà nutrizionali dei suoi elementi. Gli ingredienti necessari per preparare questo estratto sono sostanzialmente tre:

250 gr di carote

300 gr di pesche

200 gr di melone

Ma ora vediamo passo per passo cosa bisogna fare per realizzare l’estratto abbronzante. Prima di tutto laviamo bene tutti gli ingredienti, una volta fatto ciò iniziamo a tagliare a pezzi le carote, le pesche (togliendo anche la buccia) e il melone. Poi mettiamo tutti i nostri ingredienti accuratamente tagliati nell’estrattore e azioniamolo. Quando la bevanda è pronta la versiamo in un contenitore apposito e mescoliamo, fino a ottenere la consistenza che più ci aggrada, aggiungendo anche acqua.

