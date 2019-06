Scopri tutte le virtù delle albicocche, un frutto con molti benefici per la salute, a basso contenuto di calorie, ricco di fibre e vitamine.

Gustoso e pieno di sole, l’albicocca è un frutto molto popolare. Riconosciuto per i suoi benefici per la salute, inoltre è a basso contenuto di calorie e ricco di fibre e potassio, il che rende questo frutto un prezioso alleato per la nostra salute, dunque non esitate a consumare regolarmente albicocche fresche o secche.

Benefici e virtù per la salute delle albicocche

L’albicocca contiene molti minerali, in particolare il potassio, che promuove la corretta funzione neuromuscolare e il ferro, essenziale per la formazione dei globuli rossi. Inoltre è un frutto a basso contenuto calorico se consumato fresco, circa 50 kcal per 2 albicocche.

Il suo colore giallo-arancio è dovuto alla presenza di pigmenti carotenoidi, in particolare il beta-carotene, un importante antiossidante che aiuta a combattere i radicali liberi.

Le sue fibre consistono in gran parte di pectina, ben tollerata dall’intestino e aiuta ad abbassare il tasso di colesterolo “cattivo” (LDL).

Contiene anche vitamine A, B e un po ‘di vitamina C (7 mg per 100 g).

Virtù dell’albicocca nelle donne incinte

Ricco di vitamina A, l’albicocca promuove ampiamente la crescita delle cellule del corpo e aiuta a rafforzare il funzionamento del sistema immunitario nelle donne in gravidanza. Inoltre il suo concentrato di vitamine, incoraggia il corretto sviluppo del feto.

Le albicocche secche, lo spuntino preferito dagli atleti

Questo frutto è particolarmente apprezzato per il suo sapore dolce e la sua morbidezza, ma anche perché rappresenta una buona fonte di energia, minerali e fibre prontamente disponibili. Il loro apporto calorico ammonta quindi a 230 kcal per 100 g (da 20 a 25 albicocche secche) e il loro contenuto di potassio supera i 2500 mg. L’albicocca secca è un alimento consigliato agli sportivi; perché fornisce i nutrienti necessari ai muscoli durante lo sforzo. Consumato prima di una competizione, contribuisce alla ricarica minerale e porta un concentrato di carboidrati al corpo.

Attenzione ai conservanti e altri effetti collaterali legati al consumo di albicocche secche

Le albicocche vengono spesso trattate con anidride solforosa per mantenere il loro colore e alcuni nutrienti, che possono scatenare reazioni allergiche in individui sensibili.

Le persone con asma, in particolare, dovrebbero sempre leggere attentamente la lista degli ingredienti per assicurarsi che le albicocche secche che mangiano non contengano solfiti.

Avvertenze: Si noti che il salicilato naturale presente nelle albicocche può innescare una reazione allergica in soggetti sensibili all’aspirina.

