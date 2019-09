A Uomini e Donne dopo una segnalazione, Javier il corteggiatore di Sara viene cacciato dagli studi da Maria De Filippi provocando le lacrime della tronista.



Oggi abbiamo visto tra i corteggiatori di Sara il bel Javier che si è fatto conoscere a Temptation Island come tentatore di Ilaria. Tra loro sembrava essere nata un feeling molto particolare.

Javier presente nella puntata di Uomini e Donne dove si parlava di Massimo e Ilaria sembra essere stato folgorato da Sara e ha deciso di corteggiarla. L’esterna che abbiamo visto tra loro è molto intensa e si vede che potrebbe esserci una bella intesa tra i due.

Un’intesa che però verrò ben presto bloccata dalla redazione. Forse anche a causa delle forti polemiche di quest’estate, gli occhi della redazione adesso sono molto più attenti. La prima vittima è proprio il bel tronista e tentatore.

Uomini e Donne: Maria non fa sconti al corteggiatore che ha mentito

Arriva una segnalazione che che riguarda lo scultoreo Javier che avrebbe nascosto alla redazione il fatto che da mesi frequentava una ragazza.

La giovane però ha deciso di rivelare tutto alla redazione. Una situazione che ha messo il corteggiatore alle strette: Javier inizialmente proverà a negare il tutto poi giovane ha dovuto confessare e abbandonare lo studio con la coda di paglia. Anche perché Maria è stata molto dura con lui dichiarando di non gradire in studio le persone che mentono e che vogliono prendere in giro la redazione Questa volta sembra proprio che la redazione non si sia fatta fregare da uno dei tanti furbetti che prova a nascondere le loro vite sentimentali

Ovviamente questo addio anticipato renderà triste Sara che fin dalla prima uscita non aveva nascosto il suo interesse per il corteggiatore. La giovane non riuscirà a trattenere la lacrime per la delusione verso un rapporto che le stava facendo provare delle emozioni. Voi cosa pensate di questa situazione?

