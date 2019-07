Javier Martinez chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Javier Martinez è un pallavolista di 24 anni, è nato nel 1995 in Argentina ed è alto circa 191 centimetri. Il giovane ha molta nostalgia del suo paese d’origine. Si appassiona allo sport fin da piccolo infatti lui è una giovane promessa della pallavolo: sport a cui ha sempre dedicato tutti i suoi sforzi. Nel 2017 ha preso anche il brevetto come bagnino di salvataggio.

Ha diversi tatuaggi sparsi su tutto il corpo. Ha un tribale maori che parte dalla spalla sinistra al gomito, vicino al polso ha tatuato il numero 7, il suo numero di maglia. Sull’inguine si è fatto tatuare la una frase della canzone “la flaca”: “Que sin palabras habian”,

Nome: Javier Martinez

Età: 24 anni

Data di nascita: 1995

Luogo di nascita: Argentina

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Pallavolista

Altezza: 191 cm

Peso: /

Account social: Instagram

Javier Martinez: Instagram e vita privata

Nicolas Bovi è molto attivo su Instagram, il suo profilo è seguito da 12,8mila followers e conta 239 post. Qui è solito condividere foto che riguardano la sua carriera tuttavia sono presenti anche selfie e scatti insieme ad amici e parenti. Il suo profilo ufficiale è questo qui.

Per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo molto anche perché il giovane giocatore sembra essere molto riservato e attento alla sua privacy.

Javier Martinez: carriera

Per quanto riguarda la carriera di Javier Martinez sappiamo che lavora come pallavolista nel ruolo di martello. Le sue caratteristiche maggiori sono la capacità di salto in attacco e l’efficacia in campo.

La prima squadra in cui gioca è la Lube Banca Marche di Appignano e vi rimane per la stagione 2011/2012. Successivamente dal 2012 al 2017 gioca nella Volley Civitanova mentre recentemente ha preso parte alla Nova Volley Loreto, in serie B.

Attualmente è schiacciatore dell’Intervolley Foligno ed indossa la maglia 7: numero presente anche nel nick del suo profilo Instagram mentre nel 2019 ha preso parte a Temptation Island nei panni del tentatore. Nel corso del programma si è avvicinato ad Ilaria, la fidanzata di Massimo.

