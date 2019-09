Crollo per Serena Enardu nel villaggio di Temptation Island Vip 20149, la sorella Elga annuncia: “mi auguro che lei e Pago si lascino”.

Serena Enardu è crollata nel villaggio di Temptation Island Vip 2019. Nel video spoiler della terza puntata del programma dell’amore condotto da Alessia Marcuzzi, la Enardu appare disperatra e in lacrime. Cos’è successo da sconvolgerla così tanto?

Serena Enardu piange disperata a Temptation Island Vip 2019. La sorella Elga spiazza: “per la felicità di entrambi, spero che lei e Pago si lascino”

Per scoprire cos’è successo a Serena Enardu al punto da farla piangere disperatamente, è necessario aspettare la messa in onda della terza puntata di Temptation Island Vip. Nel frattempo, la sorella Elga che ha annunciato provvedimenti giudiziari per difenderla durante il percorso nel programma di canale 5, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne in cui ha dichiarato che, per poter vedere sia Serena che Pago felici, si augura che si lascino alla fine del percorso.

“Sarò onesta: io mi auguro che si lascino. Per la felicità di entrambi, preferisco che si aprissero a un’opportunità di vita di coppia più bella di quella che hanno oggi. Dall’altra parte so quanto sia difficile che questo accada: ci hanno provato tante volte a separarsi, ma non resistono un lontano dall’altra. Bisogna vedere cosa guarderanno in occasione del falò, puntata dopo puntata. Sono sicura che Serena, orgogliosa com’è, non prenderà bene certi epiteti di Pago, come “demente”, ha spiegato Elga Enardu.

“Loro hanno due stili di vita molto diversi. Serena ha dei ritmi regolari: lavora, torna a casa. È una donna che ha dato la sua vita per crescere il figlio Tommaso. Pago vive da artista, viaggia molto. Sta fuori per più della metà del mese. È mia sorella quella che porta avanti tutto, quando invece sarebbe più giusto dividersi le responsabilità all’interno della stessa casa. Lui si è accomodato“, ha aggiunto ancora Elga.

Infine, sul single Alessandro Catania con cui Serena Enardu sta avendo atteggiamenti che stanno deludendo Pago, Elga ha commentato così: “Non si può certo dire che Alessandro sia un brutto ragazzo. Serena, così come tutte le altre, ha scelto chi l’ha colpita a primo impatto. Non escludo che con lui abbia anche riscontrato il piacere di conversare. Onestamente penso ne sia affascinata: è un ragazzo elegante, molto rispettoso, così come Pago è un uomo delicato. Alessandro mi sembra avere tutte le carte in regola per essere ambito da tante donne e in quel contesto sta anche dimostrando di potersi relazionare con una donna di quaranta anni”.

