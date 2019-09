Come sta Emma Marrone? La cantante salentina rassicura i fans e riceve il toccante messaggio dell’ex fidanzato, Marco Bocci.

Come sta Emma Marrone? Dopo l’annuncio con cui ha spiegato di doversi fermare per un po’ per un problema di salute, la cantante salentina è tornata a parlare per rassicurare fans ricevendo anche il toccante messaggio dell’ex fidanzato Marco Bocci.

Emma Marrone, il messaggio per i fans e le parole dell’ex fidanzato Marco Bocci

Il mondo dello spettacolo si è stretto intorno ad Emma Marrone che ha ringraziato tutti i fans e gli amici per l’amore che le stanno dimostrando. La cantante, inoltre, ha rassicurato alcuni fans. Sul web, infatti, è diventato virale il video di Emma che, durante un incontro casuale per strada con i fans, li rassicura così: “State tranquilli. Calmi e tranquilli. Io sono tranquilla, voi state tranquilli”.

Oltre a quello di Maria De Filippi, Emma Marrone sta ricevendo tantissimi messaggi tra i quali anche quello di Marco Bocci. “Sono sicuro che andrà tutto bene. Chiudi i conti in fretta e fatti sentire. Perché è vero che sei bella, ma sei anche cazzuta”, ha scritto Marco Bocci solo l’ultimo post della cantante. L’attore che ha avuto una storia d’amore Con Emma, le ha anche dedicato una storia sul proprio profilo Instagram. Bocci, infatti, ha condiviso la copertina del nuovo singolo di Emma, “Io sono bella”, accompagnata dalle parole della Marrone che canta proprio “io sono bella”. Poi ha ribadito il messaggio: “ti aspettiamo subito”.

Anche Laura Chiatti, moglie di Marco Bocci e con la quale Emma ha un ottimo rapporto ha voluto dimostrarle tutto il suo sostegno. “Amica, testa dritta e petto in fuori!”, ha scritto l’attrice.

