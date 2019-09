Uomini e Donne, fiocco azzurro per Maria De Filippi: nato Tommaso

Fiocco azzurro per Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne: è nato Tommaso, figlio di Jara e Nicola, coppia del trono over.

La famiglia di Uomini e Donne si allarga. E’ nato, infatti, Tommaso, il figlio di Jara Gaspari e Nicola Balestra che si sono conosciuti e innamorati nel parterre del trono over. Ancora una cicogna per Maria De Filippi che vede così allargarsi la propria famiglia televisiva.

Uomini e Donne: è nato Tommaso, il figlio di Jara Gaspari e Nicola Balestra

Jara Gaspari e Nicola Balestra sono diventati genitori del piccolo Tommaso. L’annuncio è stato dato dalla pagina ufficiale di Uomini e Donne. “Benvenuto a Tommaso nato alle 2.15 di ieri mattina! Pesa 3 chili e 40 grammi ed è la gioia della sua mamma e del suo papà… Tanti auguri a Jara e Nicola”, si legge sotto la meravigliosa foto in cui Jara allatta il piccolo Tommaso con Nicola al suo fianco. Un’immagine che rappresenta l’amore vero nato in uno studio televisivo e che ha conquistato il cuore del pubblico del dating show di canale 5.

Quella di Jara e Nicola è sicuramente una storia diversa da quella di Riccardo Guarnieri e Ida Platano che non sono riusciti ad avere una storia serena. Jara e Nicola, invece, dopo aver lasciato la trasmissione, si sono uniti e innamorati sempre di più fino a diventare genitori.

Al magazine ufficiale di Uomini e Donne, Jara, dopo aver lasciato il programma, confidò: “Ci siamo trovati bene fin da subito, già durante la prima cena non c’è mai stato disagio o imbarazzo. C’era molta sintonia. Nicola è più riservato di me ma ho capito dopo qualche settimana che potevo fidarmi e mi sono lasciata andare. Abbiamo sicuramente un’età per cui non possiamo parlare di colpo di fulmine, ma certe cose le percepisci immediatamente: tutto è stato molto forte, intenso, pulito”.

