Gemma Galgani lancia una frecciatina all’ex cavaliere di Uomini e Donne Giorgio Manetti nel corso della sua ultima intervista: “per lui sono stata solo…”.

Gemma Galgani torna a parlare di Giorgio Manetti. Nell’ultima intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, la dama del trono over ribadisce di non aver lasciato il programma con Giorgio perchè sentiva che da parte del Manetti, nei suoi confronti, non c’era amore.

Gemma Galgani: “Giorgio Manetti è stata una persona speciale per me, mentre io per lui sono stata solo ‘un ricordo’”

Gemma Galgani conferma di aver provato un sentimento forte e importante per Giorgio Manetti ribadendo, però, di non aver mai provato la stessa cosa dall’altra parte.

“Ho ripetuto fino alla nausea che l’unico motivo per cui non ero uscita con lui dalla trasmissione era la sua mancanza d’amore nei miei confronti. […] Una relazione senza amore è come un dipinto senza colori, una canzone senza musica, manca proprio l’elemento base! […] Quest’anno il quattro settembre è stato per me un giorno sereno, quasi gioioso, trascorso in compagnia di Giulia De Lellis, che sta vivendo la sua bellissima storia d’amore, e ad Alessandra ed Emanuele. […] Comunque a Giorgio faccio tanti auguri e non dimentico che è stata una persona speciale per me, mentre io per lui sono stata solo ‘un ricordo’ come tanti ne ha vissuti nella vita“, ha detto la Galgani.

Gemma, però, non perde le speranze di poter trovare l’amore della sua vita nonostante le discussioni con Tina Cipollari e rivolge un appello ai suoi corteggiatori: “Prima di tutto vorrei una persona sincera nel profondo del cuore, perché lealtà e rispetto sono due condizioni imprescindibili in una relazione. […] Sono interessata a una persona dall’animo gentile, a cui non manchi la voglia di sognare e che sia ancora in grado di affrontare con entusiasmo ogni nuovo giorno. Una persona che, quando ti stringe la mano nella sua, ti trasmetta quel senso di sicurezza a cui credo aneliamo da sempre, una persona che sia il mio primo pensiero del mattino e l’ultimo della sera e che, possibilmente, la cosa sia reciproca! Per il resto, non deve fare nulla di speciale: mi piace una persona educata, estroversa, curiosa e soprattutto presente…”.

