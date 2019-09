Il modo in cui si ride può contenere ambiguità e rivelare molti aspetti della personalità e delle intenzioni di un individuo

Non pensi che sorridere sia il gesto più piacevole che puoi ricevere o che puoi esprimere? Un semplice sorriso di una persona cara o di uno sconosciuto può cambiare il tuo umore e illuminare la tua giornata. Ti aiuterà anche a liberare lo stress e a promuovere il tuo benessere. Inoltre il modo in cui lo fai rivela molto della tua personalità.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Psiche CLICCA QUI

Dimmi come ridi e ti dirò chi sei

I sentimenti di una persona che ti sorride possono essere molti: fiducia, complicità, comprensione e molti altri. Ma attenzione, potrebbe anche darsi che questo sorriso nasconda altri segreti, che non sia sincero e che sia espresso da una persona piuttosto ipocrita, maliziosa o perfida. Al contrario, può rivelare una personalità empatica, aperta o molto socievole. Vuoi sapere come decifrare la personalità di una persona in base al sorriso che ti fa? È un sorriso forzato? beffardo? timido? o piuttosto seducente? Scoprilo ora!

Sorride con la mascella aperta

È un falso sorriso che consiste nell’aprire solo la bocca, ma attraverso il quale non si esprime alcuna emozione particolare. Questo può essere visto soprattutto attraverso l’espressione dello sguardo. È piuttosto raro e spesso usato quando stiamo per essere fotografati, ad esempio, dà un aspetto gioioso e spensierato. È anche espresso da persone ambiziose che sanno come raggiungere il loro obiettivo.

Il sorriso timido



All’inizio queste persone possono sembrare fredde, inaccessibili o addirittura arroganti. Ma di solito sono persone gentili, aperte e disponibili con un senso dell’umorismo piuttosto sviluppato. Si preoccupano degli altri e devono solo sentirsi a proprio agio e conoscere meglio le persone per aprirsi. Non esitare di loro, non rimarrai deluso.

Il sorriso amichevole

Con una persona con un sorriso sincero e amichevole, è bello vivere. In generale, è una persona molto socievole che attira gli altri da lei e porta gioia e buon umore nella nostra vita e ci contamina con la sua energia positiva.

Il sorriso a labbra chiuse



Questo tipo di sorriso può nascondere molte emozioni e rivelare uno stato di tristezza, riservato, educato o persino timido. Può anche essere paura o sfiducia. In effetti, è tipico di persone molto sospettose. Si noti, tuttavia, che le persone che sorridono a labbra chiuse possono fare questo per nascondere una cattiva dentizione o un sorriso poco attraente.

Il sorriso forzato

Questo sorriso nasconde un dolore profondo, un malessere o in alcuni casi disprezzo. Le persone tristi cercheranno di sorridere per farti felice o non doverti dire le loro preoccupazioni. Generalmente discreti o misteriosi, preferiranno farti un sorriso forzato piuttosto che confidarti che stanno male, anche se questo è evidente. In questo caso, non esitate a supportarli e ascoltarli, probabilmente hanno bisogno di qualcuno con cui confidarsi.

Scoppi di risate

Non apprezzati, sono spesso considerati ipocriti e disinteressati. Si tratta di risate spesso forzate o beffarde, espresse generalmente da persone spiacevoli anche sprezzanti. Possono anche essere usati per attirare l’attenzione e sedurre una persona. Le persone che sono determinate a fare qualsiasi cosa per sbarcare il lunario tenderanno a ridere ad alta voce.

Sorriso sincero

Questo è il sorriso più bello. È rassicurante e rivela una personalità sincera e devota, anche empatica e altruista. Puoi rilevarlo attraverso l’espressione del look. Se esci con persone che ti sorridono sinceramente, non trascurarle e tienile nella tua vita, saranno un vero raggio di sole nella tua vita quotidiana. Sono esseri sinceri che si prenderanno cura del tuo benessere e che rimarranno personalità semplici.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI