Test psicologico: chi di loro ha un sorriso ipocrita?

Quale di queste persone ha un sorriso ipocrita? La tua scelta rivela un tratto importante della tua personalità

Il sorriso apre la porta dell’anima, come diceva Vladimir Ghika. Fa davvero parte degli elementi accattivanti di una prima impressione. Riunisce le persone e riscalda i cuori. Tuttavia, deve essere sincero ed emanarsi dal profondo della tua anima per ottenere questi effetti.

Guarda queste persone sorridenti, la scelta della persona che secondo te ha un sorriso ipocrita dice molto sulla tua personalità.

Secondo uno studio dell’Università di San Francisco, esistono 19 diversi tipi di sorrisi che possono essere divisi in due categorie distinte: sorrisi educati ai membri della società e sorrisi sinceri. Con una differenza, il primo gruppo non richiede il coinvolgimento di tanti muscoli facciali come il secondo. Pertanto, è sempre più difficile rilevare l’ipocrisia in un sorriso. Scegli il sorriso ipocrita e scopri cosa rivela della tua personalità.

Ecco cosa rivela la tua risposta

Primo sorriso

Sei molto sensibile all’umore delle persone intorno a te. Essere empatici è una buona cosa, ma all’estremo, tende a rosicchiarti dall’interno. Assorbi deliberatamente la negatività che ti circonda e la reprimi come un veleno che potrebbe finire per ferirti provocando sensazioni ansiose e depressive. D’altra parte, sai come diffondere felicità e positività intorno a te. Ti rende un ottimo amico, sia nei momenti buoni che in quelli cattivi.

2o sorriso

Sei una persona unica. Sei riuscito a trovare il giusto equilibrio, tra la profondità della tua anima e la forza della tua mente. Durante le tue esperienze, hai sperimentato ondate di sensazioni potenti, senza permettere loro di ostacolare il tuo benessere. Questa è la tua risorsa principale nella vita: il tuo autocontrollo e la tua capacità di gestire le tue emozioni.

3 ° sorriso

Sei resistente e orgoglioso come una fortezza contro ogni previsione. Non perdi mai la calma e mantieni il controllo totale delle tue emozioni, qualunque cosa accada. La positività non ti lascia e ti rende un eccellente supporto per il morale delle persone che ti circondano. Si sentono naturalmente sicuri e a loro agio con te. Devi aver notato, dal numero di volte in cui hanno preso in considerazione il tuo consiglio e applicato ciò che avevi consigliato.

4 ° sorriso

Sei maturo e hai un’anima vecchia come il mondo. Gestisci facilmente le tue difficoltà, senza influire su quelle intorno a te. Non importa quanto sei frustrato, triste o arrabbiato, ti assicuri di non trasferire questa ondata di negatività ai tuoi cari. Stai cercando di capire cosa c’è di meglio nella vita per concentrarti su tutto ciò che può creare un senso di felicità in te. Questa facoltà che hai ti aiuta a non vacillare davanti agli ostacoli della vita.

5 ° sorriso

Hai raggiunto un certo punto di equilibrio nella tua vita. Ad ogni sfortunato evento, non perdi più la speranza, ma procedi con la convinzione che sta solo passando. Chiarisci la tua mente e relativizzi la situazione il più possibile. Il tuo entourage ti apprezza per il tuo consiglio saggio e ragionevole.

6o sorriso

Sei indipendente, maturo e non dipendi dalla presenza di altri per avanzare. I tuoi amici, la famiglia e chiunque ti sia vicino sono importanti per te. Ecco perché sei sempre lì, pronto ad aiutare. Capisci facilmente l’essenza dell’essere umano, quindi puoi analizzarla e conoscere i suoi più profondi contrattempi.

