Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati insieme? La dama del trono over di Uomini e Donne si svela: “non posso negare che…”.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati insieme? La dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che hanno vissuto una storia, ormai finita, dopo essersi rivisti durante la prima registrazione della nuova stagione, hanno capito di essere ancora innamorati? A svelare tuttala verità è Ida che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Uomini e Donne Magazine.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Ida Platano: “non posso negare che avere davanti Riccardo Guarnieri mi faccia ancora effetto”

Ida Platano, nonostante la presenza di un corteggiatore misterioso è ancora single e confessa di stare finalmente bene con se stessa dopo il periodo difficile attraversato in seguito alla fine della storia con Riccardo Guarnieri. “Ho riacquistato un bel po’ di fiducia in me stessa, da un mese e mezzo sto molto meglio e questa forza che ho ritrovato mi è servita per rimettermi in gioco, anche se è comunque difficile per me credere in un altro uomo, mi ci vorrà un po’ di tempo. Comunque ho voluto darmi questa possibilità anche perché credo ancora nell’amore, sono una grandissima sognatrice…”.

Potrebbe interessarti anche—>Ida Platano, sfogo della dama di Uomini e Donne: “mi mette…

Su Riccardo, poi, ha aggiunto: “La prima cosa che mi sono detta quando l’ho visto è stata: “E’ sempre bellissimo”, e non posso negare che averlo davanti ancora mi faccia effetto”.

Infine, sul rapporto con l’ex protagonista di Temptation Island 2019 Andrea Filomena, la Platano ha chiarito: “Quella con Andrea è una conoscenza telefonica: non ci siamo mai visti, l’ho sempre e solo sentito. Ho trovato in Andrea una persona carina nei modi, sensibile, dolce, piena di valori. Una persona che ha un forte desiderio di costruire una famiglia. Abbiamo anche parlato di lavoro, perché siamo entrambi parrucchieri, ma niente di più”.



Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI