Dieta per la pancia gonfia: poco sola. Alimenti alternativi come tofu e seitan, pasta e riso integrali, la frutta si mangia al mattino. Ecco cosa serve per stare meglio.

La sensazione di sentirsi gonfi, non solo in pancia, è comune a molte persone e non soltanto alle donne. D’estate è un tormento, perché il caldo aumenta ancora di più il fastidio. Ma più in generale ci ne soffre può adottare una sana dieta per la pancia gonfia. Servirà per eliminare i liquidi che ristagnano nel nostro organismo, farci perdere peso e riattivare al meglio il metabolismo.

Un regime alimentare per un massimo di 15 giorni. Comporta un grande consumo di verdura, che potrà essere condita al massimo con un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale.

Quest’ultimo infatti trattiene i liquidi e quindi otterremmo l’effetto contrario. Piuttosto per dare sapore ai nostri piatti meglio utilizzare le erbe aromatiche che in Italia crescono in grande quantità e sono molto salutari.

Inoltre bisogna integrare con molti liquidi: acqua (almeno due litri al giorno) ma anche con thè bianco o verde. Al contrario va limitato il consumo di carboidrati, a cominciare da pasta e pane, mentre se già non lo facciamo regolarmente bisognerà cominciare a consumare cibi alternativi come tofu o seitan.

Evitate invece le bibite gassate o ancora peggio quelle zuccherate.

Dieta per la pancia gonfia, il menù settimanale

Questo è il programma settimanale di massima nella dieta per la pancia gonfia. Lunedì a colazione uno yogurt naturale e thé verde, a pranzo 80 g di farro bollito con pisellini passati in padella e un’insalata di pomodori con olio e origano. Invece a cena un piatto di minestrone, una fetta di carne insaporita con rosmarino e 20 g di pane integrale. Al martedì per colazione yogurt ai frutti di bosco e una tazza di thè verde, a mezzogiorno 80 g di riso integrale condito con zucchine e 70 g di asparagi al vapore conditi con olio. A cena 80 g di farro bollito con pomodorini freschi, olio e basilico, 70 g di melanzane grigliate e 40 g di pane integrale.

Il terzo giorno a colazione frutta fresca e thè verde, a pranzo un piatto di passato di verdura e un’insalata con 200 g di fagioli, ceci e lenticchie bolliti, mentre la sera insalata mista di verdure crude di stagione e 50 g di pane integrale. Giovedì a colazione due fette biscottate con un velo di miele e thè, a pranzo 80 g di spaghetti integrali con melanzane al vapore e insalata mista, mentre a cena 150 g di seitan in padella con verdure e insalata di finocchi.

Venerdì al mattino una bella macedonia di frutta fresca e una tazza di thè verde, a pranzo insalata mista con lattuga, pomodori e tofu con 50 g di pane integrale e la sera un hamburger di soia e 100 g di spinaci bolliti.

Al sabato per colazione uno yogurt bianco con fiocchi di cereali e thè, a pranzo un piatto di passato di verdura e 100 g di tofu con verdure miste mentre a cena insalata di patate e zucchine bollite, 80 g di melanzane grigliate e 30 g di pane integrale. Infine la domenica al mattino una macedonia e thè verde, a pranzo filetto di sogliola ai ferri con insalata mista e pomodori, mentre la sera un piatto di minestrone e 30 g di pane integrale.

