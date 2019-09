Polpette di melanzane alla parmigiana, un’idea originalissima per un secondo piatto che risolverà tutti i vostri problemi in cucina.

Le polpette di melanzane alla parmigiana mettono insieme, in un unico secondo piatto, due bontà tipicamente italiane. L’idea è quelle di proporre una pietanza diversa dal solito, molto saporita ma anche facile da preparare.

Il procedimento è molto simile a quello delle polpette di carne e a quello della parmigiana di melanzane. Un mix davvero intrigante che accontenta veramente i gusti di tutti. E anche i vostri bambini rimarranno entusiasti.

Polpette di melanzane alla parmigiana, un secondo strepitoso

Le polpette di melanzane alla parmigiana sono una ricetta adatta anche a chi non è uno chef provetto. Anzi, serviranno a dimostrare che in cucina ci sapete fare, alla grande. E sono pronte davvero in pochissimo tempo.

Ingredienti (per 4 persone):

600 g melanzane

80 g parmigiano

60 g mollica di pane

1 uovo

125 g mozzarella fiordilatte

100 g pangrattato

400 g polpa di pomodoro

1 cucchiaino di zucchero

mezza cipolla

olio extravergine d’oliva

basilico

sale, pepe nero

olio di semi per friggere

Preparazione:

Partite dalla salsa di pomodoro. Rosolate le mezza cipolla tritata con due cucchiai di olio extravergine, poi aggiungete la polpa di pomodoro. In cottura aggiungete un cucchiaino di zucchero, il sale, il pepe e qualche foglia di basilico, completando la cottura per una ventina di minuti almeno. Poi mettete da parte.

Tagliate le melanzane a cubetti e lasciatele sgocciolare in uno scolapasta per 20 minuti, dopo averle cosparse con del sale. Quindi friggetele in olio di semi d’arachide fino a farle dorare e scolatele su carta assorbente.

Versate le melanzane in una terrina, unite il parmigiano grattugiato, 3-4 cucchiai di sugo di pomodoro, un uovo, la mollica di pane bagnata nell’acqua, 4 cucchiai di pangrattato, regolate di sale e di pepe.

Mescolare tutto per ottenere un composto omogeneo. Poi cominciate a prendere un paio di cucchiai della base di melanzane e formate le polpette mettendo al centro due o tre cubetti di mozzarella. Quindi richiudete la polpetta e passatela nel pangrattato.

Rosolate le polpette in una padella con dell’olio extravergine e quando appena saranno dorate spostatele nella padella con il sugo di pomodoro. Aggiungete il basilico e terminate la cottura per altri cinque minuti. Portate in tavola ancora calde.