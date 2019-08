Pancia gonfia, un fastidio che interessa molte persone ma oggi abbiamo deciso di proporvi una bevanda del tutto naturale

Il gonfiore addominale è un fastidio molto comune che può interessare tutte le persone senza differenze d’età. Colpisce maggiormente alcuni individui: chiunque conviva con la sindrome del colon irritabile, per esempio, ha a che fare con il problema dell’addome gonfio.

Ecco perché oggi abbiamo decido di proposti questa bevanda sgonfia pancia del tutto naturale, facilissima da preparare e anche velocissima. Bastano pochi ingredienti tutti naturali e dopo un paio di giorni già avrete la pancia più piatta e l’intestino più regolare.

Pancia gonfia: la bevanda tutta naturale

Oggi giorno il gonfiore e mal di stomaco sono un male comune a molti ma per fortuna con questa bevanda potete sconfiggere cattiva digestione, bruciore di stomaco e reflusso acido. Ma vediamo insieme gli ingredienti.

Ingredienti

3 kiwi

1 mela

250 ml acqua fredda

succo di mezzo limone

la punta di un cucchiaino di zenzero

zucchero o dolcificante facoltativo

Procedimento

Per preparare la bevanda sgonfia pancia dovete sbucciate il kiwi e la mela e tagliateli a pezzetti. Mettete tutta la frutta tagliata a cubetti insieme all’acqua fredda nel frullatore e aggiungete il succo di limone. Unite al tutto la punta di cucchiaino di zenzero (potete anche grattugiarlo dentro) e frullate per qualche secondo. Appena pronto potete berlo. Si consiglia di berla entro 30 minuti per conservare tutte le proprietà e le vitamine.

Consigli

Il kiwi oltre ad avere tantissima vitamina C aiuta anche a regolarizzare l’intestino e ad eliminare i liquidi in eccesso. Ad alcuni potrebbe creare allergia. Si conserva in frigo per un paio di giorni anche se frullato al momento è meglio perché mantiene intatte tutte le sue proprietà.

