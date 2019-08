Menu di Agosto: l’insalata di mare-VIDEO

Per gli amanti del pesce, la ricetta di una bellissima e profumatissima insalata di mare perfetta per il mese di Agosto, il cuore dell’estate in cui si gustano volentieri piatti unici, freschi e leggeri.

L’insalata di mare, un piatto tipico della stagione estiva che lascia spazio a diversi accostamenti e ricette, perfetto da gustare per un pranzo estivo, magari accompagnato da una fresca insalatatina o anche per una cena di pesce con gli amici servito come antipasto.

Una ricetta che prevede un minimo di preparazione per un risultato davvero ottimo, gustoso e anche bello da servire in tavola.

Insalata di mare, la ricetta

Per preparare l’insalata di mare, avrete bisogno di:

300 grammi di seppioline

300 grammi di moscardini, polipetti o calamari

500 grammi di polpo crudo

300 grammi di gamberi sgusciati

300 grammi di merluzzo o di orata

succo di limone biologico

1 ciuffo di prezzemolo

sale quanto basta

pepe quanto basta

2-3 cucchiai di olio extravergine di oliva

Si procederà cuocendo il polpo per circa 20 minuti, poi anche dei moscardini o i polipetti. Poi si passerà alla cottura delle seppie. Tutti i molluschi debbono essere cotti fino a quando la carne sarà morbida, questo accadrà in pochissimi minuti.

In seguito si potranno pulire i gamberi, sgusciarli e cuocerli al vapore. Sempre a vapore si cuocerà l’orata o il merluzzo. Riunire tutti gli ingredienti in una ciotola e preparare la salsa citronette con olio, succo di limone, sale e pepe e prezzemolo tritato. L’insalata dovrà essere servita tiepida o meglio fredda.

