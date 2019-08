Dieta anti-tumore: ecco gli alimenti da evitare assolutamente

Fa paura solo a sentirlo nominare. Ebbene, anche se per ora non esiste un vaccino per impedirlo, il tumore può essere comunque tenuto lontano tramite qualche accorgimento alimentare.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista specializzata Nature, l’amminoacido metionina presente nella carne rossa e nelle uova, farebbe aumentare le possibilità di sviluppo del cancro al colon-retto e del sarcoma.

Per i ricercatori, quindi, seguire una dieta a base di alimenti che contengono questa sostanza avrebbe lo stesso effetto di farmaci curativi.

Dieta anti-tumore: come funziona

Alcune patologie come l’ipertensione e il diabete possono essere controllate dall’alimentazione. Partendo da questo dato di fatto gli studiosi hanno ipotizzato che lo stesso valga per il cancro.

In un esperimento che ha visto usare i topi come cavie, i roditori sono stati sottoposti ad un regime alimentare caratterizzato da cibi dotati di un basso contenuto di metionina. Un amminoacido presente nella uova e nella carne rossa.

Cosa ha dimostrato lo studio – Sulla scia di quanto emerso da approfondimenti del passato circa i benefici degli alimenti con poco zucchero, sui topi sani che hanno seguito una dieta a scarso contenuto di metionina è stato riscontrato un miglioramento della funzionalità del metabolismo. Allo stesso modo, su quelli malati di tumore al colon-retto e di sarcoma, a cui è stata proposta la medesima dieta mischiata ad un po’ di chemioterapia, non funzionante su questo genere di cancro, si è notato un forte rallentamento della crescita della malattia.

Gli stessi benefici si potranno verificare anche sugli uomini? – Per fortuna nostra, per il momento la risposta sembra essere affermativa. L’esperimento è stato infatti replicato su 6 persone perfettamente in forma. Come notato dai ricercatori, gli effetti positivi sul metabolismo sono stati del tutto simili a quelli riscontrati sui topi.

“Il riscontro ottenuto ci fa giungere alla conclusione che la dieta potrebbe davvero agire contro alcune forme di tumore pure negli esseri umani”, le parole degli esperti che hanno comunque precisato come si sia soltanto in una fase sperimentale della ricerca.

