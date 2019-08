I fan di Temptation Island sono rimasti attoniti quando Massimo Colantoni su Instagram ha mostrato un tatuaggio davvero ‘trash’. Nessuno era mai arrivato a tanto!

Tornato ad animare le sue pagine social, Massimo Colantoni ha immediatamente stupito i fan di Temptation Island lasciandoli però interdetti. L’ex concorrente del reality infatti ha mostrato un tatuaggio dedicato a questa esperienza che lo ha segnato molto.

Questa percorso infatti, non è stata particolarmente facile per lui che ha partecipato al reality con la sua fidanzata Ilaria. I due, alla fine del reality si sono detti addio prendendo strate opposte che con molta probabilità non si incontreranno mai più. La decisione è stata presa da Ilaria che durante il reality ha scoperto di non provare più un forte sentimento per il fidanzato e come ha fatto capire, durante lo speciale ‘Temptation Island un mese dopo’ ha deciso di aprire una nuova pagina della sua vita cercando il tentatore Javier con il quale si era sentita molto molto vicina durante le riprese del reality.

Massimo Colantoni, il tatuaggio ‘trash’ che fa discutere i fan di Temptation Island

L’immagine di un tatuaggio molto particolare è stata mostrata pubblicamente da Massimo Colantoni sul suo account Instagram. Il giovane infatti, appena tornato sui social ha iniziato immediatamente a condividere la sua nuova vita dopo il reality, vita che si è trasformata completamente visto che da Temptation Island è uscito senza la sua fidanzata Ilaria.

Il tatuaggio inizialmente, poteva sembrare un insieme di numeri senza alcun significato, almeno apparente, ma i fan di Temptation Island sarebbero rimasti senza parole, dopo essere stati messi a conoscenza del vero significato, proprio da Massimo, durante una stories condivisa in cui rispondeva alle domande dei suoi follower.

Alla domanda: “Il tatuaggio nuovo che hai pubblicato nella storia che significato ha?” Colantoni avrebbe risposto:

“Sono le coordinate del resort di Temptation Island”

Avrebbe deciso di imprimere sulla sua pelle per sempre, le coordinate dell’Is Morus Relais! Un particolare che il popolo di Instagram avrebbe immediatamente criticato e bollato come ‘Trash’. Con questo tattoo infatti Colantoni avrebbe superato di gran lunga l’ex concorrente Teresa Langella che si fece tatuare la date di inizio delle registrazioni di Temptation Island.

