Pietro Tartaglione chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Pietro Tartaglione è un imprenditore e praticante avvocato di 28 anni. Lui è nato il 25 ottobre 1990 a Marcianise (in Campania) sotto il segno della Bilancia, è alto 184 centimetri e pesa circa 75 kg. Ha due sorelle, Adele e Paola, alle quali è molto legato

Quando aveva 15 anni si trasferisce a a Roma per studiare in un college e successivamente si sposta a Milano per il triennio, prosegue gli studi e si iscrive all’Università laureandosi in Giurisprudenza. Si definisce una persona introversa e con i piedi per terra, ama viaggiare e andare in moto.

Nome: Pietro Tartaglione

Età: 28 anni

Data di nascita: 25 ottobre 1990

Luogo di nascita: Marcianise

Segno zodiacale: Bilancia

Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza

Professione: Imprenditore, Praticante Avvocato

Altezza: 184 cm

Peso: 75 kg

Account social: Instagram

Pietro Tartaglione: Instagram

Pietro Tartaglione è molto attivo sui social network. Su Instagram conta 746 foto e 774mila followers. Sul suo account condivide principalmente selfie ma anche scatti insieme alla sua compagna Rosa Perrotta o che comunque riguardano la sua vita privata. Sono presenti anche foto in compagnia di amici e parenti. Sul web è possibile trovare diversi account che rimandano al suo nome ma il suo profilo ufficiale è questo qui.

Per quanto riguarda Facebook e Twitter ci risulta che non ha nessun account attivo quindi quelli che trovate su Internet o sono profili falsi o sono fanpage.

Pietro Tartaglione: vita privata

Pietro Tartaglione scrive a Rosa Perrotta su Instagram ancor prima che lei diventi tronista di Uomini e Donne. Nel momento in cui l’ex tronista inizia il suo percorso televisivo, la sua pagina social viene chiusa quindi Pietro decide di scendere le scale per corteggiarla. Lui ha rivelato di essersi immacolato di lei al primo sguardo: “Ho deciso di partecipare a Uomini e donne per lei. Appena l’ho vista in tv è stato amore a prima vista, l’intesa è stata immediata”.

Lei lo sceglie e i due iniziano una frequentazione destinata a durare: “La nostra storia prosegue a gonfie vele stiamo vivendo una favola magica, siamo al settimo cielo, ringrazieremo sempre Maria De Filippi per averci fatto incontrare”

Successivamente Rosa dedica di prendere pare a L’Isola dei famosi e, durante la finale, riceve la proposta di matrimonio dal suo fidanzato, il matrimonio dovrebbe tenersi verso la fine del 2019. La coppia ha poi deciso di andare a convivere a Milano, così che lei potesse continuare a svolgere il suo ruolo di indossatrice. Il 25 luglio del 2019 i due diventano genitori del piccolo Domenico! Lui lo ha accolto con un tenerissimo messaggio: “La felicità pesa 4 kg”.

Pietro Tartaglione: carriera

Pietro Tartaglione dopo la Laurea in Giurisprudenza sta svolgendo il praticantato per diventare avvocato nello studio del padre. Nello stesso tempo svolge un lavoro di collaborazione con alcune aziende per la promozione di prodotti sul web, quali Foodspring e altri brand di abbigliamento.

Il 28enne ha anche creato il proprio brand di abbigliamento uomo, di cui lui stesso ne è testimonial, il Verum: ottima idea per lanciarsi nell’imprenditoria!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI