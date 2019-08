Ida Platano, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne si lascia andare ad un duro sfogo su Instagram: “mi mette a disagio…”.

Ida Platano, dama del trono over di Uomini e Donne tra le più amate dal pubblico, si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram rispondendo alle critiche degli haters che continuano a commentare il suo aspetto fisico.

Ida Platano, la replica agli haters: “queste sono le gambe, non sono perfetta ma…”

Ida Platano ha voluto condividere con le persone che la seguono da tempo un problema con cui convive:

“Ecco qua, questa sono io e queste sono le mie gambe, oggetto di qualche discussione sotto ad alcune mie foto.

È una parte del mio corpo che mi mette a disagio, non sono perfetta e nessuno lo è, ho fatto tanta strada nella mia vita per riuscire ad amarmi e ne ho ancora molta da fare, giorno dopo giorno cerco di amarmi e rispettarmi sempre di più, non sempre è facile, ma si fa quel che si può. Spero di trasmettere sempre positività tramite le mie giornate e parole o almeno questo è il mio intento.

Mi date sempre molto supporto e affetto e vi ringrazio moltissimo.

Niente, questa sono io, con mille pregi e mille difetti.

Buona vita a tutti ❤

Non è una colpa innamorarsi, lo è invece non amare se stessi. Spesso chi ti fa dimenticare tutto il resto, ti fa dimenticare pure quanto vali”.

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, inoltre, Ida ha spiegato com’è finita la sua storia con Riccardo Guarnieri:

“L’ho rivisto il 16 giugno scorso e le assicuro che, se tempo fa me lo sarei aspettato, quando l’ho visto davanti casa mia ero sconvolta. Lui si è presentato da me dopo che per giorni aveva continuato a scrivermi che aveva delle cose da dirmi, e io gli rispondevo che ero pronta ad ascoltarle ma solo tramite messaggi. Secondo me non c’era motivo di sentirci ancora, visto che dal mio punto di vista il suo silenzio in trasmissione avevo detto pure troppo. Quando ci siamo visti, comunque, finalmente siamo riusciti tranquillamente a parlare del nostro passato, inizialmente in modo agitato perché io ero preoccupata per una mia situazione personale. Poi però alla fine, anche se non ne avevo, gli ho dedicato tempo. Quando ci siamo calmati ci siamo finalmente detti che abbiamo sbagliato entrambi, e che questa storia avremmo potuto recuperarla in modi diversi, cosa che non è accaduta. Siamo entrambi dispiaciuti per come è andata, ma abbiamo capito che non c’era più niente da dire quindi ci siamo abbracciati, io gli ho detto “ti voglio bene” e lui l’ha detto a me ed è finita così”.

