BH90210 la prima puntata della nuova versione Beverly Hills 90210 è stata trasmessa mercoledì 7 agosto negli Stati Uniti su Fox ha convinto tutti

Il telefilm più visto e amato degli anni Novanta è diventato una serie tv, come si dice oggi. Ma per il resto non è cambiato nulla nemmeno la sigla e per molti sarà un bel tuffo nel passato.

Quando i protagonisti di allora hanno accettato di partecipare al reboot di Beverly Hills 90210, sembrava la classica operazione nostalgia buona per loro. I fans della serie in realtà non accettavano l’idea di rivederli insieme, rimanendo attaccati ai ricordi.

In realtà è bastata la prima puntata per cancellare tutti i dubbi, anche se poi serviranno le altre cinque per capirne di più. Intanto la sfida l’hanno accettata tutti e nella sigla hanno sfilato, come allora, in rigoroso ordine alfabetico, Partendo da Gabrielle Carteris (nella serie Andrea Zuckerman), oggi presidente del sindacato attori americani e con molte rughe in più.

Dopo di lei Shannen Doherty (Brenda Walsh) che è stata inverta fino all’ultimo ma poi ha accettato. Jennie Garth (Kelly Taylor) diventata una delle produttrici della serie e Brian Austin Green (David Silver). E con loro Jason Priestley (Brandon Walsh), l’unico ad avere fatto veramente successo. Ma anche Tori Spelling (Donna Martin), quella da cui è partita l’idea, e Ian Ziering (Steve Sanders).

Unico assente Luke Perry, o Dylan McKay come i fans preferiscono ricordarlo. Aveva già detto di non a questa operazione revival, poi l’ictus che l’ha ucciso prematuramente nel marzo scorso ha tolto ai fans ogni dubbio.

Beverly Hills 90210, anticipazioni prima puntata

La prima puntata di BH 90210 (attenzione, questo è spoiler…) si è aperta con la riunione del cast reale di un tempo. Tutti convocati a Las Vegas, 19 ani dopo l’ultima puntata, per festeggiare il trentesimo anniversario della serie.

Davanti ad un tavolo, Tori Spelling ha proposto a tutti i colleghi di girare un un reboot per raccontare quello che era successo ai protagonisti più amati e scoprire cosa era successo dopo. Parte così una serie sospesa tra il finto documentario e la fiction. Jason Priestley è diventato un regista che litiga sempre con i suoi attori. Brian Austin Green è sposato e sua moglie lo mette in ombra perché più ricca e famosa (nella realtà lo è stato, con la modella e attrice Megan Fox).

Ian Ziering è rimasto quel personaggio naif che era allora. Gabrielle Carteris è già nonna, Tori Spelling ha sei figli (in realtà cinque) ed è piena di debiti, Jennie Garth è rimasta vittima del suo personaggio. E poi Shannen Doherty che nella prima puntata appare solo in video ma poi si unirà agli atri.

La partenza è stata convincente, così come l’omaggio finale a Luke Perry, con una sua foto e la scritta 1966 – 2019. Il resto verrà, anche se in Italia non sappiamo ancora quando né dove (o Italia 1 o Fox). E voi a quale personaggio siete più legati?

